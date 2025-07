CALASCIO: AL VIA LA MOSTRA FOTOGRAFICA CON GLI SCATTI DI ALBERTO DI MAURO

CALASCIO – Dal 5 luglio al 31 dicembre 2025, la Chiesa di Santa Maria della Pietà di Rocca Calascio (L’Aquila) ospita la mostra fotografica ‘Rachamim’ di en nico, un percorso visivo che raccoglie scatti realizzati in diverse parti del mondo, capaci di suscitare nello spettatore un senso di compassione profonda verso ogni creatura, in un dialogo tra arte, spiritualità e umanità.

Le immagini in mostra, che attingono a realtà differenti ed eterogenee, costituiscono un invito a fermarsi, guardare e riconoscere le ferite del nostro tempo con uno sguardo di pietà che diventa speranza.

“Nei miei lunghi viaggi, – racconta l’autore en nino, al secolo Alberto Di Mauro – la lente fotografica è diventata uno strumento per raccogliere le tracce della nostra umanità, le sue fragilità e le sue contraddizioni. Le immagini di questa raccolta, pur diverse per geografie e tecniche, riconducono tutte a un unico senso di compassione che genera turbamento, ma anche consapevolezza.”

Curata in dialogo con la Parrocchia di Calascio e con il patrocinio del Comune di Calascio, la mostra si inserisce nel percorso di valorizzazione culturale della Rocca, offrendo ai visitatori un’occasione per scoprire l’Abruzzo interno anche attraverso il linguaggio dell’arte contemporanea.

“Come nella liturgia – prosegue Don Oliviero – il ciborio racchiude il sacrificio che suscita compassione e invoca pietà, così la Rocca diventa ciborio di un percorso che invita a fermarsi e a guardare la realtà con occhi di misericordia. Queste immagini richiamano una compassione immensa e senza misura, e strappano lacrime di pietà che aprono il cuore alla speranza.”“Un’opportunità preziosa per il nostro borgo – conclude il sindaco Baldi, – che porta a Calascio uno sguardo internazionale capace di interrogare e toccare nel profondo. Sono scatti che ci ricordano che la bellezza dell’Abruzzo non è solo nei paesaggi, ma anche nella capacità di accogliere l’arte come strumento di condivisione e crescita.”