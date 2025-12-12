CALASCIO CELEBRA I 40 ANNI DI “LADYHAWKE” CON UNA MOSTRA E UNA SERIE DI EVENTI

CALASCIO – Calascio (L’Aquila) rinnova il suo legame con il cinema internazionale e con uno dei film che ha reso il piccolo comune noto nel mondo: è stata inaugurata la mostra “Ladyhawke 1985–2025 – 40 anni”, allestita negli spazi dell’ex edificio scolastico di via XXIV Maggio nell’ambito del progetto “Rocca Calascio – Luce d’Abruzzo”. L’esposizione resterà aperta fino al 6 gennaio e rappresenta uno degli appuntamenti culturali centrali del Natal Calascio che questo anno realizza la sua terza edizione grazie all’impegno e all’organizzazione della Cooperativa di Comunità Vivi Calascio.

Un percorso espositivo ricco di materiali originali e documenti inediti legati al film di Richard Donner girato proprio alla Rocca di Calascio nel 1985: dai costumi originali di scena alle fotografie di backstage realizzate durante le riprese, fino a locandine e oggetti presenti nel film.

Un patrimonio restituito simbolicamente al luogo che ne fu set naturale.

La mostra sarà aperta durante i fine settimana prima di natale e poi dopo le festività e prevede la proiezione del Film Ladyhawke ad ingresso gratuito a cura di Sulmonacinema APS. Introduce Piercesare Stagni della Abruzzo Film Commission il 27 e il 3 di gennaio.

“Questa mostra è stata pensata già da tempo – ha spiegato Paolo Baldi, sindaco di Calascio, nel corso dell’inaugurazione – quando ci siamo resi conto dell’importanza del quarantesimo anniversario del film. È stato un lavoro corale, fatto di incontri, collaborazioni e scoperte continue, che hanno arricchito progressivamente il progetto con materiali sempre nuovi.” Il primo cittadino ha sottolineato anche il ruolo fondamentale della cooperativa Vivi Calascio per la logistica e il lavoro di coordinamento svolto a livello comunale e culturale.

Un valore fortemente identitario che è stato ribadito anche da Piercesare Stagni, presidente dell’Abruzzo Film Commission: “Ladyhawke è un film transgenerazionale, capace ancora oggi di parlare ai giovani e di creare un dialogo tra generazioni. Ha contribuito in modo decisivo a far conoscere Calascio e la sua Rocca nel mondo. Questa mostra dimostra quanto la forza delle idee e della collaborazione possa produrre risultati straordinari anche con risorse limitate.”

Determinante il supporto dell’Associazione History Life Onlus, guidata da Federico Storti, che ha reso possibile il rientro a Calascio dei costumi originali: “Quegli abiti erano destinati a un’asta all’estero. Quando abbiamo scoperto che provenivano dalla sartoria Peruzzi di Roma, li abbiamo contattati con l’obiettivo di riportarli qui, dove tutto era cominciato. Da lì è nata una sinergia che ha permesso di ricostruire una mostra autentica, nel luogo originale del set.”

Presenti, all’inaugurazione della mostra, anche la regista Silvia Torrini, il presidente di Sulmonacinema, Marco Maiorano, organizzatore del Sulmona Film Festival e del Calascio Film Festival, e il direttore di L’Aquila Film Festival, Federico Vittorini.

L’inaugurazione si inserisce nel più ampio programma natalizio del calendario di ‘Natal Calascio 2025’, alla sua terza edizione e organizzato dall Cooperativa di Comunità Vivi Calascio, che prevede mercatini di Natale, visite guidate, laboratori, eventi musicali e proiezioni speciali del film “Ladyhawke” il 27 dicembre e il 3 gennaio. Tra gli eventi in calendario anche passeggiate tematiche nei luoghi delle riprese e iniziative dedicate alla promozione lenta del territorio.

Nelle prossime settimane sino al 6 di gennaio la mostra sarà aperta nei seguenti giorni e orari: 13–14–20–21 dicembre e dal 27 al 31 dicembre 2025 → dalle 15 alle 19 dal 2 al 5 gennaio 2026 → 15:00–19:00, 6 gennaio → 10:00–19:00.

Le iniziative riprenderanno sabato 27 dicembre con la visita guidata del borgo alle ore 16.00 e, alle 18.30, la proiezione del film Ladyhawke di Richard Donner presso l’Ex edificio scolastico.

Domenica 28 dicembre, alle 17.00, spazio alla tradizione con “Calascio si racconta: sapori e parole”, con dimostrazione di ricette tipiche e degustazione. In serata, alle 20.30, concerto live del gruppo “Gli Scordati”.

Lunedì 29 dicembre si terranno i laboratori creativi e di ceramica per grandi e bambini con merenda dalle 15.00 alle 18.00, la visita guidata del borgo alle 16.00 e i giochi da tavolo “Abruzzo forte e gentile” alle 17.00.

Martedì 30 dicembre sarà dedicato anche alla scoperta del territorio con l’inaugurazione del sentiero Calascio–Santo Stefano alle 10.00 in piazza della Repubblica. Nel pomeriggio, alle 16.00, torneo di carte in onore di Stefania Fulgenzi e nuova visita accompagnata del borgo alla stessa ora.

Il calendario proseguirà nel nuovo anno con venerdì 2 gennaio, quando si terranno i laboratori creativi dalle 15.00 alle 18.00, la proiezione del video “Biografie d’Alta Quota” alle 18.00 e la visita guidata del borgo alle 16.00.

Sabato 3 gennaio è in programma alle 11.00 l’inaugurazione della ciclopedonale “della Pineta”, seguita nel pomeriggio dall’iniziativa “Un Natale speciale: storie a km 0” e, alle 18.30, dalla proiezione del film Ladyhawke.

Domenica 4 gennaio sarà animata dal laboratorio “Fatti il cuscino” dalle 10.00 alle 17.00, dalla visita guidata del borgo alle 16.00 e dalla tombolata con giochi di società alle 17.00.

Lunedì 5 gennaio, alle 16.00, nuova visita accompagnata del borgo e, alle 17.00, la presentazione del libro I Paesi del Silenzio in Abruzzo presso l’Ex edificio scolastico.

Il calendario si concluderà martedì 6 gennaio con la Gran Parata della Befana, in programma alle ore 15.00 in piazza della Repubblica.

Resta inoltre visitabile fino al 6 gennaio 2026 la mostra “Ladyhawke 1985–2025 – 40 anni”, allestita presso l’Ex edificio scolastico di via XXIV Maggio, con i costumi originali del film e fotografie inedite del backstage.