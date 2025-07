CALASCIO FILM FEST: A SETTEMBRE PRIMA EDIZIONE, CORSO DI SCENEGGIATURA, APERTE ISCRIZIONI

L’AQUILA – Dal 9 al 13 settembre 2025 prende vita la prima edizione del Calascio film fest – cine rigenerazione, un progetto culturale innovativo pensato per trasformare l’identità storica e paesaggistica del borgo di Calascio (L’Aquila) in un laboratorio vivo di cinema, arte e rigenerazione territoriale.

L’iniziativa è parte integrante di un ventaglio di eventi che animeranno il territorio nei prossimi anni e che si realizzeranno con il contributo del progetto pilota di rigenerazione culturale, sociale ed economica “Rocca Calascio – Luce d’Abruzzo” del Comune di Calascio, selezionato dalla Regione Abruzzo nell’ambito delle misure del Pnrr (LINEA A, M1.C3 – Investimento 2.1 – “Attrattività dei borghi”) gestite dal Ministero della Cultura, finanziate dall’Unione europea – NextGenerationEU.

Il festival, nato dalla volontà di promuovere il dialogo tra le trasformazioni urbane, sociali e ambientali e le narrazioni cinematografiche contemporanee, intende valorizzare il territorio creando nuove opportunità culturali, sociali ed economiche per la comunità locale e per l’intera area dell’Appennino abruzzese e si propone come un’occasione unica per connettere persone e luoghi, ispirando nuovi percorsi di sviluppo culturale attraverso il linguaggio del cinema e delle arti visive.

L’obiettivo è dare vita a una piattaforma di confronto permanente, inclusiva e aperta al mondo, capace di unire cinema e territorio, innovazione e tradizione, paesaggio e visione.

Il progetto si articola in due edizioni annuali e una serie di iniziative collaterali, con l’intento di offrire un programma culturale continuativo durante l’anno, anche nei periodi meno frequentati, per rilanciare Calascio come luogo di incontro, formazione e produzione creativa e sarà realizzato con il supporto di una rete di partner qualificati, tra cui Sulmonacinema Aps come capofila, Il Bosso e Il Bosso Formazione, Meta Aps, Fantasmagorie Studio, IFA Scuola di Cinema di Pescara e UNIMED – Unione delle Università del Mediterraneo.

Tra le azioni previste, spicca un prestigioso “Corso di Scrittura per il Cinema – Scrivere un soggetto cinematografico”, dedicato a storie di rinascita, trasformazione e resistenza.

Il corso completamente gratuito, diretto dal Prof. Antonio Falduto e che vede tra i docenti il regista Mimmo Calopresti, si concluderà con un pitch pubblico, offrendo ai partecipanti l’opportunità di presentare le proprie idee e inserirsi nel circuito della produzione cinematografica contemporanea.

Potranno candidarsi: 10 giovani tra i 18 e i 35 anni, anche con minima esperienza, con un’idea o una suggestione creativa da sviluppare. Studenti universitari o giovani professionisti del settore cinematografico (fino a 5 anni dalla frequentazione delle istituzioni). Sceneggiatori con almeno un lavoro realizzato (documentario, cortometraggio o lungometraggio)

Le candidature devono essere presentate esclusivamente tramite il link: https://www.ilbossoformazione.com/iscrizione-corso/ entro il 31 luglio 2025.

Il regolamento integrale è consultabile sul sito www.calasciofilmfest.it.