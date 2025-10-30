CALASCIO: PARTE LA SCUOLA DI PERFEZIONAMENTO NELLA GESTIONE TURISTICA SOSTENIBILE DEI PICCOLI COMUNI

CALASCIO – Il Comune di Calascio (L’Aquila), in collaborazione con Il Bosso Formazione e Ideazione Srl, annuncia la nascita della Scuola di Perfezionamento di Calascio nella Gestione Turistica Sostenibile dei Piccoli Comuni, un progetto innovativo dedicato alla formazione e alla sperimentazione di nuovi modelli di sviluppo turistico rigenerativo per i piccoli comuni e le terre alte italiane.

La Scuola aprirà ufficialmente le sue attività il 4 novembre con la lezione del Professor Pier Luigi Sacco, economista e accademico di fama internazionale, che terrà una lectio magistralis dal titolo “Abitare i margini: turismo etico e cooperazione nei territori a bassa densità”.

Porterà i saluti il Sindaco di Calascio, Paolo Baldi, e saranno presenti il Sottosegretario alla Presidenza della Giunta Regionale d’Abruzzo, Daniele D’Amario, con Deleghe a Programmazione nazionale, comunitaria e politiche europee; e a Turismo, e l’Assessore Roberto Santangelo, con deleghe a Formazione, Istruzione, Ricerca e università, Sociale, Cultura.

La Scuola nasce nel cuore del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, all’interno del progetto “Rocca Calascio – Luce d’Abruzzo”, del Comune di Calascio, progetto selezionato dalla Regione Abruzzo nell’ambito della misura del PNRR del Ministero della Cultura (Linea A – M1.C3 – Investimento 2.1– “Attrattività dei borghi”), finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU.

L’obiettivo è fare di Calascio un laboratorio nazionale di innovazione turistica, un luogo dove il turismo diventa strumento di rigenerazione economica, sociale e culturale delle comunità montane. La visione è quella di un turismo che non consuma i territori ma li costruisce, generando relazioni, competenze e nuove forme di impresa locale.

“Con la Scuola di Perfezionamento – dichiara il Sindaco di Calascio – vogliamo dare forma a un nuovo modello di sviluppo per i piccoli comuni delle terre alte, che unisca conoscenza, innovazione e comunità, dove il turista diventi fruitore attento e partecipante. Calascio diventa così un presidio di pensiero e di azione per il futuro dei nostri territori.”

La Scuola di Perfezionamento di Calascio si propone come centro nazionale di alta formazione per amministratori, operatori turistici, imprenditori, professionisti, studenti e cittadini attivi interessati a contribuire alla trasformazione sostenibile dei piccoli comuni montani.

La missione è quella di formare persone e comunità in grado di ideare, gestire e promuovere modelli turistici coerenti con le vocazioni locali, mettendo al centro sostenibilità, autenticità e innovazione. L’attività didattica del primo anno si articola in nove Masterclass, suddivise in tre filoni tematici principali: Fare Impresa, dedicato allo sviluppo di imprese turistiche sostenibili e innovative; Fare Destinazione, incentrato sulla governance, la cooperazione e la valorizzazione dei territori; Fare Futuro, rivolto ai nuovi paradigmi del turismo rigenerativo e alle competenze emergenti.

Tra le prime iniziative in programma: Etica e politiche di sistema per l’innovazione turistica integrata, a cura de Il Bosso Formazione, con la lezione inaugurale del Prof. Pier Luigi Sacco; Calascio Regenerative Basecamp, a cura di Ideazione Srl e dell’Associazione DestinAction, percorso immersivo e sperimentale sul turismo rigenerativo nelle terre alte; Turismo accessibile e competitività: binomio vincente, dedicata al turismo inclusivo e alla progettazione di esperienze per tutti; Fare impresa nel turismo, incentrata sulla creazione e lo sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali nei piccoli comuni montani.

Le attività si svolgeranno tra novembre 2025 e giugno 2026, alternando lezioni in presenza in aula a Calascio, moduli online, esperienze in ambiente aperto e momenti di co-progettazione con le comunità locali.

Quaranta i discenti iscritti, dieci in più rispetto ai previsti, per le prime giornate, numero inatteso che prelude al successo dell’iniziativa.

La Scuola è promossa dal Comune di Calascio, con la co-direzione di Il Bosso Formazione, realtà abruzzese con oltre venticinque anni di esperienza nella formazione e nel turismo ambientale, e di Ideazione Srl, società specializzata in sviluppo territoriale, marketing turistico e innovazione sociale.

Insieme, i tre partner intendono costruire un modello di scuola territoriale che unisca formazione, ricerca e partecipazione attiva, trasformando Calascio in un punto di riferimento nazionale per la rigenerazione delle terre alte e dei piccoli comuni.

“La Scuola di Perfezionamento – affermano i partner – è un investimento concreto sulle competenze e sulla cooperazione. Vogliamo accompagnare le comunità e gli operatori degli ambienti montani nella costruzione di un modello turistico fondato su sostenibilità, accessibilità”.