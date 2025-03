CALASCIO: SI GETTA DAL QUARTO PIANO DI CASA CON IL CAGNOLINO, MUORE DONNA DI 82 ANNI

CALASCIO – Si è gettata insieme al cagnolino da un balcone al quarto piano della sua casa: non c’è stato nulla da fare per L.A. di 82 anni.

Il fatto è avvenuto intorno alle 11 di questa mattina in vico Bartolomucci, nel borgo di Calascio (L’Aquila). L’animale è morto sul colpo, mentre la donna è stata trasportata all’ospedale San Salvatore con l’elicottero del 118. Era però in condizioni disperate per i gravi traumi riportati dopo il volo da una decina di metri di altezza. Inutili i tentativi dei medici del Pronto soccorso di salvarle la vita: l’82enne è morta poco dopo.

Sul luogo della caduta sono intervenuti anche i carabinieri della locale stazione per gli accertamenti del caso. Quello dell’anziana, però, è sembrato fin da subito un gesto volontario.