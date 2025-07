CALASCIO STREET BOULDER: “UN APPUNTAMENTO CHE RACCONTA LA RINASCITA DEI BORGHI”

CALASCIO – “Non solo una competizione sportiva, ma un simbolo concreto di come i piccoli comuni possano tornare a vivere attraverso lo sport, la cultura e l’accoglienza”.

Così, in una nota, Paolo Baldi, sindaco di Calascio (L’Aquila), sull’imminente quarta edizione del Calascio Street Boulder, in programma sabato 12 luglio, nell’ambito del progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica “Rocca Calascio – Luce d’Abruzzo, finanziato dal PNRR “Attrattività dei Borghi” del Ministero della Cultura e selezionato dalla Regione Abruzzo come progetto pilota.

“Stiamo investendo con determinazione nella rigenerazione culturale, sociale ed economica del nostro comune e del suo territorio – aggiunge – Eventi come questo dimostrano che i piccoli comuni possono diventare luoghi vivi di comunità, sport e crescita culturale, sociale ed economica, capaci di attirare giovani, famiglie, atleti e appassionati da tutta Italia”.

Di seguito la nota completa.

A rafforzare il valore dell’evento sarà anche la presenza di una delegazione del Comune di Ulassai (NU, Sardegna), che parteciperà per condividere la propria esperienza nello street boulder e confrontarsi con Calascio.

Due borghi, due regioni, una visione condivisa: Ulassai (NU, Sardegna) e Calascio (AQ, Abruzzo), entrambi selezionati nell’ambito della Linea A del PNRR – Attrattività dei Borghi uniscono le forze per dare vita a una collaborazione strategica e operativa che parte dallo sport outdoor per generare nuove forme di collaborazione.

Un’intesa che va oltre il semplice scambio simbolico: Calascio e Ulassai si confronteranno in modo strutturato su modelli organizzativi, procedure amministrative, strumenti di coinvolgimento comunitario e strategie di promozione culturale e turistica, con l’obiettivo di fare rete tra territori piccoli ma visionari.

Il Calascio Street Boulder 2025 è organizzato dalla Società Cooperativa Vivi Calascio, in partnership con la Scuola di Montagna Mountain Evolution e la collaborazione di Block Land Climbing Center de L’Aquila. Non si tratta solo di arrampicata outdoor sui muri del borgo, ma di una giornata di sport, socialità e scoperta, con yoga, tour in e-bike, attività per i più piccoli e un dj set serale a chiusura della manifestazione.

“Il successo delle passate edizioni ci ha confermato che la strada è quella giusta: offrire esperienze che uniscano sport, natura e ospitalità, mostrando il nostro territorio non come cartolina da consumare, ma come luogo in cui vivere e costruire il futuro”, conclude Baldi.

Il commento del Comune di Ulassai

Il cuore pulsante di questa collaborazione è la convinzione che lo sport, l’arte e la progettualità condivisa possano essere strumenti di rigenerazione reale, capaci di far dialogare le comunità e dare nuova linfa ai territori.

Un momento di conoscenza diretta, condivisione e confronto operativo.

Esperienze come Calascio Street Boulder e l’Ulassai Festival, entrambi sostenuti dal PNRR, sono esempi concreti di come i borghi possano diventare laboratori di innovazione sociale e culturale.

Ulassai e Calascio condividono la stessa visione: piccoli centri con grandi energie, dove la partecipazione, l’accessibilità e la sostenibilità guidano il cambiamento.

Questa alleanza tra borghi è solo l’inizio di un percorso più ampio che punta a creare modelli replicabili, capaci di ispirare altre realtà simili lungo tutta la penisola.

Il programma della giornata

L’appuntamento è per sabato 12 luglio dalle ore 9.00 in Piazza della Repubblica a Calascio per le iscrizioni alla gara. La competizione si svolgerà dalle 10.00 alle 16.00 con 40 blocchi di arrampicata di varie difficoltà dislocati tra i suggestivi vicoli in pietra del borgo.

Alle ore 16.30 sono previste le premiazioni del Mini Boulder per i più piccoli, seguite dalle finali su parete artificiale in Piazza della Repubblica e dalle premiazioni finali del Calascio Street Boulder.

Durante la giornata sarà possibile partecipare ad altre attività collaterali:

sedute gratuite di Yoga Kundalini a cura di Claudia Ferrini, per unire respiro e movimento immersi nel silenzio del borgo;

tour e-bike di difficoltà medio-facile della durata di circa 2 ore e 30 minuti, accompagnati da guide certificate della Scuola di Montagna Mountain Evolution, al costo promozionale di 20 euro, comprensivo di e-bike.

La giornata si concluderà con un DJ set serale, trasformando Calascio in un luogo di incontro e festa per atleti, famiglie e appassionati.

Per l’occasione, sarà possibile campeggiare gratuitamente.

Per info: coopcalascioeventi@gmail.com – Tel: 3791695789