CALASCIO: TORNA L’11 E 12 OTTOBRE IL FESTIVAL DELLA PASTORIZIA CON DEGUSTAZIONI, ARTE E MUSICA

CALASCIO – Dopo il forte riscontro della prima edizione, torna a Calascio l’11 e 12 ottobre 2025 OVIS – Festival della Pastorizia, organizzato dalla Cooperativa di Comunità di Calascio (L’Aquila) con il patrocinio e il sostegno del Comune di Calascio. Due giornate intense di incontri, laboratori, degustazioni, testimonianze, arte, musica e formazione, con un filo conduttore chiaro: il ruolo delle donne nella pastorizia e nelle filiere agro-silvo-pastorali contemporanee.

Si allegano il comunicato stampa e l’invito a partecipare alla conferenza che, nell’ambito del Festival, si terrà sabato 11, nell’Aula Consiliare del Comune di Calascio, dal titolo ‘Formare la pastorizia del Futuro’, in collaborazione con Slow Food Italia e D.R.E.A.M. Italia.