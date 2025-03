CALCI E PUGNI ALLA COMPAGNA: GIOVANE ARRESTATO DALLA POLIZIA DELL’AQUILA

L’AQUILA – Atteggiamenti persecutori fino ad arrivare a picchiare con calci e pugni la compagna convivente per qualsiasi motivo.

Per questo la Polizia di Stato dell’Aquila, ieri pomeriggio, ha arrestato, in esecuzione dell’ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica, D.B.G., per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali in danno della compagna.

Secondo quanto appreso, la donna avrebbe subìto sin dai primi tempi della convivenza, durata circa 3 mesi, le vessazioni dell’uomo, il quale palesando comportamenti violenti prima attraverso un capillare controllo dei suoi movimenti, del cellulare e delle sue frequentazioni, sarebbe arrivato a picchiarla.

Gli atteggiamenti persecutori ed estremamente aggressivi del compagno hanno indotto la vittima a non sporgere denuncia per timore di subire ritorsioni, fino a quando, nel febbraio del 2023, la madre di lei, allarmata da una richiesta di aiuto telefonica da parte della figlia per poter uscire dall’abitazione in cui viveva con l’uomo, ha richiesto l’ausilio del personale della Polizia di Stato.

L’ intervento sul posto della Squadra Anticrimine del Commissariato di Avezzano ha consentito alla vittima di abbandonare la casa del compagno e ricongiungersi ai propri genitori.

Nel contempo, l’uomo è stato denunciato all’Autorità giudiziaria competente e, al termine del processo instauratosi a suo carico, è stata emessa sentenza definitiva di condanna, pertanto il giovane è stato arrestato e trasferito presso la Casa Circondariale di Avezzano dove dovrà espiare la pena di 2 anni e 6 mesi.