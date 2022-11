CALCIATORE SALVATO DA ARBITRO, LICE: “SBAGLIATO APRIRE LA BOCCA IN CASO DI CONVULSIONI”

PESCARA – “In caso di crisi convulsive e perdita di coscienza è sbagliato tentare di aprire la bocca della persona che sta avendo la crisi, pensando di renderla meno gravosa”.

È quanto precisa la LICE – Lega Italiana Contro l’Epilessia in riferimento alla vicenda riportata da diversi media e che ha visto protagonista l’arbitro di calcio Marco Gravina di Pescara, che durante la gara del campionato Under17 regionale tra lo Spoltore e il Sambuceto disputata lo scorso 5 novembre, ha soccorso lo spoltorese Leonardo Meletti, rimasto vittima di uno scontro di gioco.

“Secondo la ricostruzione dell’episodio e la testimonianza dello stesso protagonista – viene spiegato in una nota -, nel soccorrere il giocatore a terra, nel frattempo vittima di convulsioni, il direttore di gara avrebbe messo il dito in bocca per estrargli la lingua con lo scopo di evitare il soffocamento”.

In realtà, precisa la LICE, “la maggior parte degli episodi di convulsioni, anche per crisi epilettica, non necessitano di manovre particolari. È sufficiente girare la persona su un fianco e starle vicino, durante l’episodio critico e subito dopo, in attesa che si riprenda. Nei casi in cui le crisi comportino una caduta a terra, rigidità, scosse agli arti e forte salivazione, introdurre, per esempio, le mani o un oggetto nella bocca non è manovra consigliabile né tantomeno utile, bensì pericolosa sia per chi la pratica sia per chi la subisce. È un falso mito, infatti, che vi sia necessità di afferrare la lingua ed estrarla dalla bocca, pena la sua discesa verso le cavità aeree rendendo così impossibile il respiro”.

“È anche errato trattenere o cercare di immobilizzare la persona, pensando di arrestare o di rendere la crisi meno forte. È invece consigliabile mettere qualcosa di morbido sotto il capo per evitare eventuali contusioni, togliere gli occhiali, slacciare vestiti stretti e girare il paziente su un fianco appena possibile per facilitare la respirazione e la fuoriuscita della saliva. Bisogna poi attendere che la crisi si concluda e offrire sostegno ed aiuto”, conclude.

Per maggiori informazioni:

www.lice.it

https://www.facebook.com/FondazioneEpilessiaLICE