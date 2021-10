CALCIO: A CASTEL DI SANGRO LA NAZIONALE FEMMINILE PRONTA ALLA SFIDA CON LA CROAZIA

CASTEL DI SANGRO – La Nazionale femminile è pronta a scendere in campo per il terzo appuntamento delle qualificazioni mondiali, che la vedrà affrontare nuovamente la Croazia, battuta 5-0 nella sfida disputata un mese fa a Karlovac.

Domani (ore 17.30, diretta su Rai 2) allo stadio “Teofilo Patini” di Castel di Sangro (L’Aquila) le Azzurre cercheranno di allungare la striscia di successi per mantenere la vetta del Gruppo G, condivisa al momento con Svizzera e Romania, attese dallo scontro diretto in programma a Zurigo.

Contro le croate Milena Bertolini – oltre alle due giallorosse Manuela Giugliano ed Elisa Bartoli, non convocate perché alle prese con problemi fisici – dovrà fare a meno della squalificata Laura Giuliani, che sarà però a disposizione per la gara di martedì con la Lituania (ore 17.30, Rai 2), ma ritroverà dopo più di un anno di assenza Alia Guagni.

“Siamo un grande gruppo e abbiamo dimostrato di saper sopperire a qualunque assenza – ha dichiarato la Ct in conferenza stampa – la partita d’andata ha dimostrato che la Croazia è una squadra aggressiva e tosta dal punto di vista fisico, noi invece su questo aspetto dobbiamo crescere. Per raggiungere l’elite del calcio mondiale dobbiamo fare un saluto di qualità dal punto di vista mentale. Il nostro obiettivo è quello di affrontare ogni match con il giusto atteggiamento e la dovuta cattiveria agonistica”.

Rispetto all’ultimo confronto la nazionale croata ha cambiato guida tecnica e questo di sicuro darà una spinta alla squadra.

“Non dobbiamo fare l’errore di sottovalutarle – ha aggiunto – troveremo un avversario motivato che giocherà in modo diverso rispetto a quanto fatto vedere finora. Le loro calciatrici vorranno mettersi in mostra e dimostrare la propria forza alla nuova allenatrice”.

Chi ha poco da dimostrare è invece la capitana dell’Italia Sara Gama, che dopo la battaglia dell’andata – in cui ha dovuto abbandonare il campo dopo essere stata colpita alla caviglia – è intenzionata a regalare ai tifosi una serata da ricordare: “Loro sono una nazionale ostica e fallosa, ma giochiamo in casa e questo ci dà un’ulteriore spinta per fare bene. Non mancherà la voglia di comandare il gioco e portare a casa il risultato”.

Castel di Sangro, che ha già ospitato l’Italia nei match vinti con Romania (2017) e Malta (2019), ha risposto di nuovo presente e domani saranno circa 2mila gli spettatori che trascineranno le Azzurre dagli spalti del ‘Patini’.

L’ingresso allo stadio è gratuito ed è ancora possibile scaricare il proprio titolo di accesso collegandosi ai siti www.figc.it o www.vivaticket.it, fino ad esaurimento dei posti disponibili, nel rispetto dei regolamenti vigenti sia in materia di biglietteria sia in materia di misure di contenimento della pandemia. Ciascun utente potrà fare richiesta fino ad un massimo di 4 biglietti; i diversamente abili potranno fare richiesta di accredito collegandosi al sito www.vivaticket.it.