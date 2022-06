CALCIO AQUILANO IN LUTTO: ADDIO A FERNANDO COPPI, STORICA FIGURA DELLE GIOVANILI DEL CAPOLUOGO

L’AQUILA – Calcio aquilano in lutto: si è spento all’età di 69 anni Fernando Coppi, storica figura delle compagini giovanili del capoluogo abruzzese in cui ha per tanti anni allenato generazioni e generazioni di ragazzi.

Coppi era candidato nella lista Civici e Indipendenti per Biondi, a sostegno del candidato sindaco uscente al Comune dell’Aquila, Pierluigi Biondi, poi rieletto.

Una notizia, quella della morte di Fernando Coppi, che ha gettato nello sconforto una intera comunità. Tantissime le dimostrazioni di affetto nei confronti di un “mister” che ha insegnato calcio con grande bravura e con una innata capacità di legare con tutti, complice un sincero umorismo che ha sempre fatto capolino sopra un paio di baffoni d’altri tempi.

“Doveva essere una bellissima giornata, di festa, di abbracci, di lacrime di gioia. Invece, caro Fernando, le lacrime, oggi, sono di dolore. Sei stato il mio mister di calcio, il mio amico, una persona eccezionale, indimenticabile. Troppo ricordi, troppe storie da raccontare, troppi aneddoti di un gruppo di ragazzini che hai cresciuto calcisticamente e socialmente. Hai concluso la tua vita buona e generosa con una candidatura di servizio nelle nostre liste, ma non hai potuto festeggiare la nostra vittoria. Non ti dimenticherò mai, non ti dimenticherà nessuno di quel gruppo di ragazzi che tanto ti faceva disperare. Sorridi dall’alto amico mio. Addio”, le parole di Guido Quintino Liris, assessore regionale aquilano.

“Ho iniziato con te il mio percorso, dai ‘Primi calci’ ai ‘Pulcini’, gli ‘Esordienti’, come del resto generazioni intere di ragazzi aquilani che hai cresciuto con straordinaria umanità. Mi hai accompagnato nel mio percorso di crescita sino al mio trasferimento a Roma: quanti ricordi meravigliosi che mi legano a te! Ti devo tanto, ti sono grato per tutto ciò che hai fatto per me. Riposa in Pace Mister, ti vorrò sempre bene”, ha scritto sulla sua bacheca Facebook Fabio Guido Aureli, aquilano, direttore commerciale del Monza fresco di storica promozione in Serie A. (r.s.)