PESCARA – Ancora due rinvii causa Covid per gare di serie D di due formazioni abruzzesi.

Domenica 28 novembre all’Aragona, il match tra Vastese e Montegiorgio non si giocherà a causa di alcune positività nella formazione marchigiana. Lo stesso accadrà per Castelnuovo-Fiuggi rinviata per dei casi di positivi nella formazione laziale.