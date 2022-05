CALCIO: CONVOCATO IN NAZIONALE IL PORTIERE 21ENNE DEL PESCARA ALESSANDRO SORRENTINO

PESCARA – Dopo l’eliminazione anticipata dai play off di serie C, a mitigare seppur parzialmente la delusione in casa Pescara è arrivata nelle ultime ore la convocazione in Nazionale Maggiore per il 21enne portiere biancazzurro Alessandro Sorrentino, del vivaio delle giovanili del Pescara e abruzzese doc in quanto nativo di Guardiagrele.

Fra i 53 i calciatori convocati dal Ct Roberto Mancini che tra martedì 24 e giovedì 26 maggio al Centro Tecnico Federale di Coverciano svolgeranno una tre giorni di lavoro con calciatori di interesse nazionale c’è dunque

Raggiante il presidente del Pescara Daniele Sebastiani: ” Una grande soddisfazione per il ragazzo, ma anche per noi. Gli sforzi che facciamo con il settore giovanile ci stanno dando grandi risultati”.