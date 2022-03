CALCIO: COPPA ITALIA ECCELLENZA, L’AQUILA FUORI CON L’ISERNIA. CAMPIONATO, OGGI TRE RECUPERI

L’AQUILA – Fatali per L’Aquila 1927 i calci di rigore, nella gara di ritorno degli ottavi di finale della fase nazionale della Coppa Italia di Eccellenza. I rossoblù allenati da Sergio Lo Re sono riusciti a recuperare lo svantaggio maturato ad Isernia nella partita di andata, grazie ad una rete nella ripresa di Tempestilli, costruita grazie al colpo di testa di Shiba, ma non a realizzare il gol per il passaggio ai quarti, sfiorato in tante occasioni, come la traversa colpita dal Ruocco e la bella sforbiciata di Massetti nel primo tempo.

Al termine dei novanta minuti la qualificazione è stata rimandata ai calci di rigore, dove gli ospiti del Città di Isernia San Leucio hanno avuto la meglio al nono rigore, grazie all’errore di Ponzi. Grande festa per i molisani sotto il settore ospiti e delusione tra gli aquilani, che vedono sfumare la possibilità di raggiungere la serie D tramite la Coppa.

Si sono disputati anche tre recuperi del girone abruzzese del campionato d’eccellenza, con il Lanciano che ha superato 3-1 l’Alba Adriatica, il Capistrello 1-0 la Bacigalupo Vasto Marina, mentre hanno pareggiato 1-1 Penne e Virtus Cupello.

Questi i prossimi recuperi programmati:

Mercoledì 23 Marzo 2022 Ore 15 (7^Ritorno)

L’AQUILA 1927 – IL DELFINO CURI PESCARA stadio Gran Sasso d’Italia L’Aquila

(8^Ritorno)

ALBA ADRIATICA 1968 – VILLA 2015 Campo Alba Adriatica “Vallese”

I RMercoledì 30 Marzo 2022 Ore 15 (9^Ritorno)

L’AQUILA 1927 – ALBA ADRIATICA 1968 Stadio Gran Sasso d’Italia L’Aquila

Domenica alle 15 ancora spazio al campionato con l’undicesima giornata di ritorno che vedrà questo programma:

2000 CALCIO MONTESILVANO-ALBA ADRIATICA 1968

CAPISTRELLO-AVEZZANO CALCIO

TORRESE-BACIGALUPO VASTO MARINA

LANCIANO CALCIO 1920-CASALBORDINO

VILLA 2015-GIULIANOVA

VIRTUS CUPELLO-IL DELFINO CURI PESCARA

SPOLTORE CALCIO-PONTEVOMANO CALCIO

L’AQUILA 1927-RENATO CURI ANGOLANA

PENNE 1920–SAMBUCETO CALCIO

Classifica

AVEZZANO CALCIO punti 60

GIULIANOVA punti 55

L’AQUILA 1927 punti 50**

TORRESE punti 50

LANCIANO CALCIO 1920 punti 42

2000 CALCIO MONTESILVANO punti 40

VIRTUS CUPELLO punti 40

IL DELFINO CURI PESCARA punti 39*

CAPISTRELLO A. S. D. punti 38

ALBA ADRIATICA 1968 punti 37***

PONTEVOMANO punti 35

RENATO CURI ANGOLANA SRL punti 34

SAMBUCETO CALCIO punti 33

PENNE 1920 S.R.L. punti 32

SPOLTORE CALCIO punti 31

BACIGALUPO VASTO MARINA punti 26*

CASALBORDINO punti 25

VILLA 2015 punti 11*

* 1 gara in meno