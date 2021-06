CALCIO, DOMANI SI ASSEGNA SUPERCOPPA PRIMAVERA 2: PESCARA DI IERVESE SFIDA L’HELLAS VERONA

PESCARA – C’è un Pescara Calcio che si fa onore in campo nazionale, mentre la prima squadra, retrocessa in C dopo undici anni fra A e B, aspetta ancora di conoscere ancora chi sarà il nuovo allenatore.

A mantenere alto l’onore dei colori biancazzurri sono i baby di Pierluigi Iervese che, dopo aver vinto il campionato di Primavera 2, domani alle 17 allo stadio Adriatico, per l’occasione riaperto a 1000 tifosi (curva nord e tribuna Maiella), affronterà l’Hellas Verona di Corrent, per l’assegnazione della Supercoppa Primavera 2. In caso di parità, le squadre disputano due tempi supplementari della durata di 15′ ciascuno.

Qualora, al termine del secondo tempo supplementare, si fosse ancora in una situazione di parità, si procederà all’esecuzione dei calci di rigore.

La squadra attualmente detentrice del titolo è il Bologna che conquistò il trofeo nella stagione 2018/2019 proprio ai danni del Pescara. Intanto nelle prossime ore dovrebbe arriverà l’ufficialità della partecipazione del Pescara al torneo Primavera 1 della prossima stagione, nonostante la retrocessione della prima squadra in terza serie.