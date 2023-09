CALCIO E DENARO: ANCHE VERRATTI VOLA IN QUATAR, PRONTO CONTRATTO DORATO CON L’AL ARABI

PESCARA – Anche Marco Verratti vola nei paesi arabi, in Quatar, per giocare on l’Al Arabi che per strapparlo ai parigini del Psg, ha messo sul tavolo 50 milioni di euro bonus compresi.

Per il 31enne centrocampista nato a Manoppello in Abruzzo, ex giocatore del Pescara e oramai della nazionale, un contratto dorato, ma le cifre non sono ancora rese note.

Del resto il nuovo allenatore del Psg, Luis Enrique, aveva fatto capire al centrocampista di non rientrare tra i suoi piani tattici, e lo aveva già escluso dalla lista della Champions.

E Verratti è rimasto fuori anche dalle convocazioni del nuovo ct dell’Italia, Luciano Spalletti.

Verratti nel corso degli ultimi mesi è stato più volte vicino a vestire la maglia dell’Al Hilal, che ha preso Neymar, Mitrovic, Koulibaly e Milinkovic-Savic, anche loro attratti da compensi faraonici, ma per giocare ai margini del calcio che conta, in un campionato di basso livello.