CALCIO: ECCELLENZA ABRUZZO, DOMENICA DERBY AD ALTA TENSIONE TRA AVEZZANO E L’AQUILA AL “DEI MARSI”

L’AQUILA – Il derby Avezzano-L’Aquila è il match di cartello della decima giornata di ritorno del campionato di eccellenza abruzzese.

Domenica alle 15 allo stadio “dei Marsi” si affrontano due società legate da una antica rivalità, che si contenderanno tre punti fondamentali per la corsa alla promozione in serie D.

Previsto il pubblico delle grandi occasioni con circa 200 tifosi aquilani al seguito. La società avezzanese del presidente Gianni Paris ha indetto la 𝑮𝒊𝒐𝒓𝒏𝒂𝒕𝒂 𝒃𝒊𝒂𝒏𝒄𝒐𝒗𝒆𝒓𝒅𝒆. Questi i prezzi dei biglietti: Tribuna centrale: 20 euro; Tribuna laterale: 15 euro; Distinti locali e ospiti 15 euro; Curva: 10 euro (Abbonamenti non validi).

La società del capoluogo abruzzese, dal canto suo, dovrebbe esaurire i tagliandi in prevendita entro il pomeriggio di sabato. Acquistando il biglietto, al fine di rendere il meno gravoso il “caro biglietti” del “dei Marsi”, il sodalizio aquilano offre gratuitamente un biglietto nominativo per assistere in Curva alla sfida di ritorno L’Aquila 1927-Città di Isernia San Leucio Roccasicura del 16 marzo.

Dirigerà l’incontro Roberto Salvatore D’Angelo di Trapani; assistenti Matteo D’Orazio di Teramo, Matteo Di Berardino di Teramo

Le decisioni del Giudice Sportivo:

Dirigenti

inibizione a svolgere ogni attività fino al 16/ 3/2022

Dagresta Roberto (Il Delfino Curi Pescara)

Allenatori

Squalifica fino al 15/ 3/2022 Pasculli Pedro Pablo (Lanciano Calcio 1920)

Ammonizione con diffida (IV INFR) Bonati Guglielmo (Il Delfino Curi Pescara)

Calciatori Espulsi

squalifica per una gara effettiva

Benedetti Vincenzo (Bacigalupo Vasto Marina)

Calciatori non espulsi

squalifica per una gara effettiva per recidivita’ in ammonizione (V infr)

Fantauzzi Giacomo (Capistrello A.S.D.) D’Addazio Francesco (Penne 1920 S.R.L.)

D’Orazio Umberto (Pontevomano calcio S.R.L.)

Ammonizione con diffida (IX)

Besana Morgan (Avezzano calcio ar.l.) Maloku Besim (2000 calcio Montesilvano)

Ammonizione con diffida (IV INFR)

Grubesic David (Casalbordino) Rinaldi Alberto (Giulianova)

Falco Lorenzo (Il Delfino Curi pescara) Scipioni Stefano (Lanciano calcio 1920)

Carrascosa Sanz Jose Adrian (Sambuceto Calcio)

Ammonizione con diffida (XIII INFR)

De Meis Edoardo (Capistrello A.S.D.)

Programma e designazioni decima giornata di Ritorno 13 marzo 2022 ore 15

Alba Adriatica 1968-Capistrello: arbitro Francesco D’Ovidio di Lanciano; assistenti Nicola Giancristofaro di Lanciano, Mirco Monaco di Chieti

Avezzano Calcio-L’Aquila 1927: arbitro Roberto Salvatore D’Angelo di Trapani; assistenti Matteo D’Orazio di Teramo, Matteo Di Berardino di Teramo

Bacigalupo Vasto Marina-Virtus Cupello: arbitro Ludovico Esposito di Pescara; assistenti Andrea Mongelli di Chieti, Gianmarco Cocciolone di L’Aquila

Casalbordino-Pontevomano: arbitro Francesco Battistini di Lanciano; assistenti Annalisa Giampietro di Pescara, Steven Terrenzi di Pescara

Giulianova-Lanciano Calcio 1920: arbitro Francesco Ennio Gallo di Bologna; assistenti Davide D’Adamo di Vasto Domenico Colonna di Vasto

Il Delfino Curi Pescara-Penne 1920: arbitro Niko Pellegrino di Teramo; assistenti Guido Alonzi di Avezzano, Diego Carnevale di Avezzano

Renato Curi Angolana -Villa 2015: arbitro Samuele Nazzicone di Avezzano; assistenti Ottavio Colanzi di Lanciano, Rasoul Mohamed Abdulzahra di L’Aquila

Sambuceto Calcio-2000 Calcio Montesilvano: arbitro Pierludovico Arnese di Teramo; assistenti Francesco Mascitelli di Lanciano, Federico Amelii di Teramo

Torrese-Spoltore Calcio: arbitro Ferdinando Carluccio di L’Aquila; assistenti Federico Zugaro di L’Aquila, Federico Cocco di Lanciano

Classifica

Avezzano Calcio punti 59

Giulianova punti 54

L’Aquila 1927 punti 49**

Torrese punti 47

2000 Calcio Montesilvano punti 39

Lanciano calcio 1920 punti 38*

Il Delfino Curi Pescara punti 36*

Virtus Cupello punti 36*

Pontevomano punti 35

Capistrello A. S. D. punti 35*

Alba Adriatica 1968 punti 34***

Sambuceto Calcio punti 32

Spoltore Calcio punti 31

Renato Curi Angolana SRL punti 31

Penne 1920 S.R.L. punti 31*

Bacigalupo Vasto Marina punti 26*

Casalbordino punti 22

Villa 2015 punti 11*

* 1 gara in meno

Prossimo turno 11° Giornata Ritorno 20/03/2022 ore 15

2000 Calcio Montesilvano–Alba Adriatica 1968

Capistrello– Avezzano Calcio

Torrese– Bacigalupo Vasto Marina

Lanciano Calcio 1920– Casalbordino

Villa 2015–Giulianova

Virtus Cupello– Il Delfino Curi Pescara

Spoltore Calcio– Pontevomano Calcio

L’Aquila 1927– Renato Curi Angolana

Penne 1920– Sambuceto Calcio

Recuperi programmati Campionato Eccellenza

Mercoledì 16 Marzo 2022 Ore 15,00

Girone A (7^Ritorno)

CAPISTRELLO / BACIGALUPO VASTO MARINA Campo Capistrello Com.le

LANCIANO CALCIO 1920 / ALBA ADRIATICA 1968 Campo Lanciano “G.Biondi” Com.le

PENNE 1920 / VIRTUS CUPELLO Campo Penne “Ossicelli” Colangelo Com.le

Mercoledì 23 Marzo 2022 Ore 15,00

Girone A (7^Ritorno)

L’AQUILA 1927 / IL DELFINO CURI PESCARA Campo Gran Sasso d’Italia L’Aquila

Girone A (8^Ritorno)

ALBA ADRIATICA 1968 / VILLA 2015 Campo Alba Adriatica “Vallese”

Mercoledì 30 Marzo 2022 Ore 15,00

Girone A (9^Ritorno)

L’AQUILA 1927 / ALBA ADRIATICA 1968 Campo Gran Sasso d’Italia L’Aquila