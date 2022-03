CALCIO: ECCELLENZA ABRUZZO, FINISCE IN PARITA’ COME ALL’ANDATA IL DERBY TRA AVEZZANO E L’AQUILA

AVEZZANO – Finisce 1-1, dunque con lo stesso punteggio del match di andata, l’atteso derby del campionato di eccellenza abruzzese tra Avezzano e L’Aquila 1927. Un incontro che si è sbloccato nella prima parte mezz’ora grazie al vantaggio degli ospiti aquilani al 18′ con Di Ruocco che capitalizza un pallone recuperato da Massetti.

La reazione dei marsicani è veemente e dopo una rete annullata per fallo sul portiere Bozzi, pareggiano con uno degli ex Michele Bisegna, che trafigge il portiere aquilano con un preciso mancino. In pareggio utile più ai biancoverdi marsicani che mantengono a distanza sia L’Aquila che Giulianova, fermata sul pari dal Lanciano.

Mercoledì L’Aquila 1927 torna in campo allo stadio Gran Sasso d’Italia per affrontare i molisani del Città di Isernia S. Leucio, che hanno vinto 1-0 il match di andata degli ottavi di finale della fase nazionale della Coppa Italia di eccellenza.

AVEZZANO CALCIO AR.L.- L’AQUILA 1927: 1-1

AVEZZANO: Venditti, Besana, Lombardo, Sassarini, Di Gianfelice, Albanese, Laguzzi (27’ st Braghini), Donatangelo, Dos Santos, Bisegna (31’ st Selle), Pendenza (17’ st Blanco). A disp. Di Girolamo, Puglielli, Kras, Buttari, Paris, Roncone. All. Torti.

L’AQUILA 1927: Bozzi, Loviso, Shiba, Scognamiglio, Tempestilli, Di Norcia (29’ st Saurino), Romanucci, Massetti, Pejic, Di Ruocco (17’ st Di Matteo), Brunetti. A disp. De Chirico, Ponzi, Ziroli, Di Francesco, Florindi, Mantini. All. Lo Re.

Arbitro Roberto Salvatore D’Angelo di Trapani; assistenti Matteo D’Orazio di Teramo, Matteo Di Berardino di Teramo

Marcatori 18′ Di Ruocco, 23′ Bisegna.

Note spettatori 1000 con circa 150 tifosi Aquilani. Ammoniti Romanucci, Bisegna, Loviso. Recupero: 1′ pt, 3′ st.

Risultati decima giornata di ritorno 13/03/2022 ore 15

ALBA ADRIATICA 1968-CAPISTRELLO A. S. D.: 2-1

AVEZZANO CALCIO AR.L.-L’AQUILA 1927: 1-1

BACIGALUPO VASTO MARINA-VIRTUS CUPELLO: 2-3

CASALBORDINO-PONTEVOMANO: 2-1

GIULIANOVA-LANCIANO CALCIO 1920: 0-0

IL DELFINO CURI PESCARA-PENNE 1920 S.R.L.: 2-0

RENATO CURI ANGOLANA SRL-VILLA 2015: 4-2

SAMBUCETO CALCIO-2000 CALCIO MONTESILVANO: 0-0

TORRESE-SPOLTORE CALCIO: 3-1

Classifica

AVEZZANO CALCIO punti 60

GIULIANOVA punti 55

L’AQUILA 1927 punti 50**

TORRESE punti 50

2000 CALCIO MONTESILVANO punti 40

LANCIANO CALCIO 1920 punti 39*

IL DELFINO CURI PESCARA punti 39*

VIRTUS CUPELLO punti 39*

ALBA ADRIATICA 1968 punti 37***

PONTEVOMANO punti 35

CAPISTRELLO A. S. D. punti 35*

RENATO CURI ANGOLANA SRL punti 34

SAMBUCETO CALCIO punti 33

SPOLTORE CALCIO punti 31

PENNE 1920 S.R.L. punti 31*

BACIGALUPO VASTO MARINA punti 26*

CASALBORDINO punti 25

VILLA 2015 punti 11*

* 1 gara in meno

Prossimo turno 11° Giornata Ritorno 20/03/2022 ore 15

2000 CALCIO MONTESILVANO–ALBA ADRIATICA 1968

CAPISTRELLO-AVEZZANO CALCIO

TORRESE-BACIGALUPO VASTO MARINA

LANCIANO CALCIO 1920-CASALBORDINO

VILLA 2015-GIULIANOVA

VIRTUS CUPELLO-IL DELFINO CURI PESCARA

SPOLTORE CALCIO-PONTEVOMANO CALCIO

L’AQUILA 1927-RENATO CURI ANGOLANA

PENNE 1920-SAMBUCETO CALCIO