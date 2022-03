CALCIO, ECCELLENZA ABRUZZO: I RECUPERI L’AQUILA-DELFINO CURI PESCARA E ALBA ADRIATICA-VILLA 2015

L’AQUILA – In campo domani, mercoledì 23 marzo, il campionato regionale di eccellenza abruzzese con i recuperi L’Aquila – Delfino Curi Pescara ed Alba Adriatica 1968-Villa 2015. I rossoblù allenati da Sergio Lo Re, delusi dal pari interno di domenica contro la Renato Curi Angolana, devono cercare, alle 15 allo stadio Gran Sasso d’Italia, il successo per recuperare tre punti su Avezzano e Giulianova e staccare la Torrese, con cui condividono la terza piazza.

Sarà aperto solo il settore tribuna, con 𝐢 𝐛𝐢𝐠𝐥𝐢𝐞𝐭𝐭𝐢 (Tribuna 12 euro, under 15 1 euro) che 𝐩𝐨𝐬𝐬𝐨𝐧𝐨 𝐞𝐬𝐬𝐞𝐫𝐞 𝐚𝐜𝐪𝐮𝐢𝐬𝐭𝐚𝐭𝐢 in prevendita 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐬𝐨: Bar Racing &Tutti Qui da Stefy, Infopoint (Fontana Luminosa), Tabaccheria Belvedere in via Persichetti o su www.liveticket.it/laquila1927. Botteghino stadio mercoledì dalle ore 14, (abbonamento curva valido in tribuna).

Intanto sono 200 i biglietti disponibili per il settore ospiti del ‘Fadini’ per la trasferta di domenica a Giulianova. I tagliandi sono acquistabili unicamente in prevendita (entro sabato pomeriggio) presso il Bar Racing. Una gara importante in ottica play-off regionali che garantiscono l’accesso per le fasi nazionali, da cui usciranno 7 club promossi in Serie D.

Le decisioni del giudice sportivo.

Dirigenti

Inibizione a svolgere ogni attività fino al 24/ 3/2022 Dagresta Roberto (Il Delfino Curi Pescara)

Massaggiatori

Ammonizione (I infr) Basile Stefano (Alba Adriatica 1968)

Allenatori

squalifica fino al 24/ 3/2022 De Amicis Edmondo (Alba Adriatica 1968)

Calciatori Espulsi

Squalifica Per Una Gara Effettiva: Fabrizi Mattia (Alba Adriatica 1968), Lupo Daniele (Il Delfino Curi Pescara)

Calciatori non espulsi

squalifica per una gara effettiva per recidivita’ in ammonizione (X infr): Cichella Stefano (Renato Curi Angolana Srl)

squalifica per una gara effettiva per recidivita’ in ammonizione (V infr): Barbarossa Danilo (Giulianova), Berardinelli Emanuele (Villa 2015), Cardinale Domenico (Virtus Cupello), Margagliotti Cosimo Damiano (Virtus Cupello).

ammonizione con diffida (IX): Pincelli Filippo (Alba Adriatica 1968)

Ammonizione Con Diffida (IV INFR): Cappelli Federico (Giulianova), Di Paolo Federico (Giulianova), Di Paolo Francesco (Giulianova), Giampietro Roberto (Villa 2015).

Designazione terne arbitrale recuperi Mercoledì 23 Marzo 2022 Ore 15

(7^Ritorno) stadio Gran Sasso d’Italia L’Aquila

L’Aquila 1927-Il Delfino Curi Pescara: arbitro Pierludovico Arnese di Teramo; assistenti Andrea Mongelli di Chieti, Niko Ricci di Chieti

(8^Ritorno) Campo Alba Adriatica “Vallese”

Alba Adriatica 1968-Villa 2015: arbitro Cosmin Filippo Dumea di Sulmona; assistenti Davide D’Adamo di Vasto, Giulia Di Rocco di Pescara

Classifica

Avezzano Calcio punti 63; Giulianova punti 56; L’Aquila 1927 punti 51*; Torrese punti 51; Lanciano Calcio 1920 punti 42; 2000 Calcio Montesilvano punti 41; Virtus Cupello punti 41; Il Delfino Curi Pescara punti 40 Capistrello punti 38; Alba Adriatica 1968 punti 38*; Pontevomano punti 38; Renato Curi Angolana punti 35; Sambuceto Calcio punti 33; Penne 1920 punti 32*; Spoltore Calcio punti 31; Bacigalupo Vasto Marina punti 26*; Casalbordino punti 28; villa 2015 punti 12*

(* 1 gara in meno)

Prossimo turno 12° Giornata Ritorno 27/03/2022 ore 15

Renato Curi Angolana-Capistrello

Giulianova-L’Aquila 1927

Pontevomano Calcio-Lanciano Calcio 1920

Alba Adriatica 1968-Penne 1920

Bacigalupo Vasto Marina-Spoltore Calcio

Il Delfino Curi Pescara-Torrese

Casalbordino-Villa 2015

Sambuceto Calcio-Virtus Cupello

Avezzano Calcio-2000 Calcio Montesilvano