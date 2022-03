CALCIO, ECCELLENZA ABRUZZO: L’AVEZZANO A CAPISTRELLO, L’AQUILA 1927 OSPITA LA RENATO CURI ANGOLANA

L’AQUILA – Si avvicina una domenica di grande interesse nel campionato di Eccellenza abruzzese, con gli incontri dell’undicesima giornata di ritorno. Sempre aperti i giochi in testa con la capolista Avezzano che dovrà vedersela sull’insidioso campo di Capistrello, il Giulianova che insegue a cinque lunghezze giocherà a Francavilla contro l’ultima della classe e L’Aquila 1927 distanziata di dieci punti, ma con due partite casalinghe da recuperare il 23 con il Delfino ed Alba Adriatica, ospita alle 15 allo stadio Gran Sasso d’Italia la Renato Curi Angolana.

I rossoblù allenati da Sergio Lo Re devono dimenticare in fretta la cocente delusione per l’eliminazione dalla fase nazionale della Coppa Italia di mercoledì scorso. C’è apprensione per le condizioni fisiche dell’esperto centrocampista Massimo Loviso uscito dal campo nei primi minuti per infortunio. È attivo il servizio di prevendita con 𝐢 𝐛𝐢𝐠𝐥𝐢𝐞𝐭𝐭𝐢 (prezzi: curva 7 euro, tribuna 12 euro, under 15 1 euro) che 𝐩𝐨𝐬𝐬𝐨𝐧𝐨 𝐞𝐬𝐬𝐞𝐫𝐞 𝐚𝐜𝐪𝐮𝐢𝐬𝐭𝐚𝐭𝐢 𝐟𝐢𝐧𝐨 𝐚𝐥 𝐟𝐢𝐬𝐜𝐡𝐢𝐨 𝐝’𝐢𝐧𝐢𝐳𝐢𝐨 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐠𝐚𝐫𝐚 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐬𝐨 il Bar Racing &Tutti Qui da Stefy, Infopoint (Fontana Luminosa), Tabaccheria Belvedere in via Persichetti e su www.liveticket.it/laquila1927.

Intanto il club del capoluogo, in collaborazione con Mamme per L’Aquila, Academy L’Aquila, ha organizzato per sabato 26 marzo alle ore 17.30 allo stadio Gran Sasso “la Partita del Cuore uniti per l’Ucraina” tra la nazionale italiana artisti Tv e le Vecchie glorie del calcio italiano.

L’incasso dei biglietti dal costo di 5 euro in vendita in vari punti della città sarà devoluto in beneficenza.

Queste le decisioni del giudice sportivo.

Società

Ammenda Euro 30,00 Bacigalupo Vasto Marina per aver causato ritardo all’inizio della gara.

Dirigenti

inibizione a svolgere ogni attività fino al 30/3/2022 Freddi Elio (Alba Adriatica 1968)

Medici

inibizione a svolgere ogni attività fino al 23/ 3/2022 Carota Giancarlo (Penne 1920 S.R.L.)

Allenatori

ammonizione (I infr) Giordani Gianluca (Capistrello A.S.D.)

calciatori espulsi

squalifica per una gara effettiva

Fantauzzi Giacomo (Capistrello A.S.D.)

calciatori non espulsi

squalifica per una gara effettiva per recidivita’ in ammonizione (X INFR)

Fantozzi Leonardo (Capistrello A.S.D.) Conti Matteo (Virtus Cupello)

squalifica per una gara effettiva per recidivita’ in ammonizione (V INFR)

Letto Giuseppe Pio (Bacigalupo Vasto Marina)

Designazione arbitri undicesima Giornata di Ritorno campionato di eccellenza 20 marzo 2022 ore 15

2000 Calcio Montesilvano-Alba Adriatica 1968: arbitro Francesco Battistini di Lanciano; assistenti Gianmarco Cocciolone di L’Aquila, Federico Zugaro di L’Aquila

Capistrello-Avezzano Calcio: arbitro Giampaolo Scifo di Nuoro; assistenti Federico Cocco di Lanciano, Annalisa Giampietro di Pescara

L’Aquila 1927-Renato Curi Angolana: arbitro Matteo Maria Giallorenzo di Sulmona; assistenti Domenico Colonna di Vasto, Davide D’Adamo di Vasto

Lanciano Calcio 1920-Casalbordino: arbitro Davide Sciubba di Pescara; assistenti Niko Ricci di Chieti, Antonella La Torre di Chieti

Penne 1920 -Sambuceto Calcio: arbitro Paolo Isoardi di Cuneo; assistenti Matteo Di Berardino di Teramo, Matteo D’Orazio di Teramo

Spoltore Calcio-Pontevomano: arbitro Luca Di Monteodorisio di Vasto; assistenti Antonello Pietrangeli di Sulmona, Matteo Nunziata di Sulmona

Torrese-Bacigalupo Vasto Marina: arbitro Pietro Sivilli di Chieti; assistenti Nicola Giancristofaro di Lanciano, Ottavio Colanzi di Lanciano

Villa 2015-Giulianova: arbitro Matteo Cavacini di Lanciano; assistenti Andrea Mongelli di Chieti, Vincenzo Luca Bruno di Pescara

Virtus Cupello-Il Delfino Curi Pescara: arbitro Simone Spadaccini di Chieti: assistenti Antonio Bruno di Lanciano, Francesco Mascitelli di Lanciano

Classifica

Avezzano Calcio punti 60; Giulianova punti 55; L’Aquila 1927 punti 50*; Torrese punti 50; Lanciano Calcio 1920 punti 42; 2000 Calcio Montesilvano punti 40; Virtus Cupello punti 40; Il Delfino Curi Pescara punti 39; Capistrello A. S. D. punti 38; Alba Adriatica 1968 punti 37*; Pontevomano punti 35; Renato Curi Angolana punti 34; Sambuceto Calcio punti 33; Penne 1920 punti 32; Spoltore Calcio punti 31; Bacigalupo Vasto Marina punti 26; Casalbordino punti 25; Villa 2015 punti 11* (* 1 gara in meno)

Prossimo turno 12° Giornata Ritorno 27/03/2022 ore 15

Renato Curi Angolana-Capistrello

Giulianova-L’Aquila 1927

Pontevomano calcio-Lanciano calcio 1920

Alba Adriatica 1968-Penne 1920

Bacigalupo Vasto Marina-Spoltore calcio

Il Delfino Curi Pescara-Torrese

Casalbordino-Villa 2015

Sambuceto calcio-Virtus Cupello

Avezzano calcio-2000 calcio Montesilvano