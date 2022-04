CALCIO: ECCELLENZA ABRUZZO, PARTE IL CONTO ALLA ROVESCIA PER LA VITTORIA FINALE DELL’AVEZZANO

L’AQUILA – Campionato regionale di Eccellenza alle battute finali, con l’Avezzano che a cinque giornate dal termine, con nove lunghezze di vantaggio sulla vice capolista Giulianova, gioca a Penne a caccia dei tre punti per iniziare il conto alla rovescia verso il ritorno in serie D.

Reduce dal successo nel turno infrasettimanale contro l’Alba Adriatica, arrivato dopo quattro pareggi consecutivi, L’Aquila 1927 è attesa domani alle 15 da un altro impegno casalingo allo stadio Gran Sasso d’Italia contro il Casalbordino.

I rossoblù allenati da Sergio Lo Re avranno a disposizione in organico un nuovo arrivo, l’esperto portiere Alfredo Meo, che va a completare il reparto già composto da De Chirico e Salvatori.

L’estremo difensore cresciuto nel vivaio del Sulmona, con cui ha debuttato in Serie D (19 presenze), vanta oltre 500 presenze in Eccellenza ed ha difeso i pali aquilani nella stagione 2007-2008 (15 presenze in Eccellenza). Per assistere al match è attivo il servizio di prevendita con i tagliandi disponibili presso il Bar Racing &Tutti Qui da Stefy, Infopoint (Fontana Luminosa), Tabaccheria Belvedere in via Persichetti o su www.liveticket.it/laquila1927

Il botteghino dello stadio sarà aperto domenica dalle ore 14. Questi i prezzi: curva 5 euro, tribuna 12 euro, under 15 1 euro. Sono 100 i biglietti a disposizione della società giallorossa ospite.

Queste le decisioni del Giudice sportivo:

gare del 27/ 3/2022

Allenatori

squalifica fino al 13/ 4/2022: Piccioni Walter (Pontevomano Calcio)

Calciatori espulsi

squalifica per una gara effettiva: Laguzzi Francesco (Avezzano Calcio)

Calciatori non espulsi

squalifica per una gara effettiva per recidività in ammonizione (X infr): Mboup Mansour (Torrese) Di Giovanni Giacomo (Villa 2015)

squalifica per una gara effettiva per recidività in ammonizione (V infr): Ribeiro Dos Santos Mateus (Avezzano Calcio) Milizia Matteo (Renato Curi Angolana), D’incecco Pierfrancesco (Villa 2015)

ammonizione con diffida (IX): Di Renzo Samuel (Spoltore Calcio)

ammonizione con diffida (IV Infr): Gagliano Francesco (Bacigalupo Vasto marina), Mastrone Antonio (Capistrello), Di Pasquale Giordano (Casalbordino), Traino Nino (Casalbordino), Mingolla Mattia (Lanciano Calcio 1920), Leonzi Valerio (Pontevomano Calcio), Toure Nouhan (Pontevomano Calcio), Di Pentima Filippo (Villa 2015)

Gare del 30/ 3/2022

calciatori non espulsi

squalifica per una gara effettiva per recidivita’ in ammonizione (V Infr): Torre Giovanni (Alba Adriatica 1968), Romanucci Marco (L’Aquila 1927)

ammonizione con diffida (IX)

Di Stefano Riccardo (Alba Adriatica 1968)