CALCIO: ECCELLENZA, IMPRESA PONTEVOMANO CONTRO LA CAPOLISTA AVEZZANO. SI TORNA IN CAMPO MERCOLEDI’

L’AQUILA – Il Pontevomano firma l’impresa di giornata con il successo sulla capolista Avezzano, in una giornata, la settima del campionato di eccellenza abruzzese, condizionata dal maltempo che ha causato il rinvio di quattro partite. Mercoledì subito in campo con il turno infrasettimanale con partite interessanti come Avezzano-Lanciano e Sambuceto-L’Aquila, rivincita della finale di Coppa italia vinta dai rossoblu.

Risultati 7° Giornata – Ritorno 27/02/2022 ore 15

2000 CALCIO MONTESILVANO-TORRESE: 2-1

CAPISTRELLO A. S. D.- BACIGALUPO VASTO MARINA: RINVIATA PER NEVE

CASALBORDINO-RENATO CURI ANGOLANA SRL: 5-0

L’AQUILA 1927-IL DELFINO CURI PESCARA: RINVIATA PER NEVE

LANCIANO CALCIO 1920-ALBA ADRIATICA 1968: RINVIATA PER NEVE

PENNE 1920 S.R.L.-VIRTUS CUPELLO: RINVIATA PER NEVE

PONTEVOMANO- AVEZZANO CALCIO AR.L.: 3-2

SPOLTORE CALCIO-GIULIANOVA: 0-0

VILLA 2015-SAMBUCETO CALCIO: 1-5

Classifica

AVEZZANO CALCIO punti 56

GIULIANOVA punti 53

L’AQUILA 1927 punti 46*

TORRESE punti 45

LANCIANO CALCIO 1920 punti 35*

2000 CALCIO MONTESILVANO punti 35

ALBA ADRIATICA 1968 punti 34*

CAPISTRELLO A. S. D. punti 32*

VIRTUS CUPELLO punti 32*

IL DELFINO CURI PESCARA punti 32*

SAMBUCETO CALCIO punti 32

SPOLTORE CALCIO punti 31

PONTEVOMANO punti 31

RENATO CURI ANGOLANA SRL punti 28

PENNE 1920 S.R.L. punti 27*

BACIGALUPO VASTO MARINA punti 26*

CASALBORDINO punti 16

VILLA 2015 punti 11

* 1 gara in meno

Prossimo turno 8° Giornata – Ritorno 2/03/2022 ore 15

IL DELFINO CURI PESCARA–CAPISTRELLO

GIULIANOVA–CASALBORDINO

SAMBUCETO CALCIO–L’AQUILA 1927

AVEZZANO CALCIO–LANCIANO CALCIO 1920

TORRESE–PENNE 1920

RENATO CURI ANGOLANA– PONTEVOMANO CALCIO

VIRTUS CUPELLO–SPOLTORE CALCIO

ALBA ADRIATICA 1968–VILLA 2015

BACIGALUPO VASTO MARINA– 2000 CALCIO MONTESILVANO