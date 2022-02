CALCIO: ECCELLENZA, LA CAPOLISTA AVEZZANO COL PONTEVOMANO. L’AQUILA, C’E’ IL NEO ACQUISTO DI MATTEO

L’AQUILA – Settima giornata di ritorno del campionato di Eccellenza abruzzese in programma domani, domenica 27 febbraio alle ore 15, con la capolista Avezzano impegnata sul campo del Pontevomano, il Giulianova a Spoltore, mentre L’Aquila 1927 ospita allo stadio Gran Sasso d’Italia il Delfino Curi Pescara. Nella formazione rossoblu allenata da Sergio Lo Re qualche indisponibile tra cui Matteo Bedin, che sarà costretto ad un lungo stop a causa del trauma contusivo del ginocchio destro riportato in finale di Coppa.

A disposizione il nuovo arrivo Luca Di Matteo, atleta duttile e di grande esperienza che vanta 247 presenze tra i Professionisti, di cui 9 in Serie A con Palermo e Lecce, 152 in Serie B con Cittadella, Crotone e Vicenza, Padova, Lanciano e Latina e 86 in Serie C con Pescara, Vicenza, Teramo e Lecce.

“Sono molto contento di essere approdato in una realtà importante come L’Aquila – le prime dichiarazioni del neo calciatore rossoblù – Darò tutto me stesso per questi colori e per una società che ha mostrato fiducia nei miei confronti. L’obiettivo è quello di vincere perché di sicuro è una piazza che merita molto di più. Non dico altro perché mi piace parlare poco e dare il massimo in campo”.

Queste le decisioni del Giudice sportivo:

Dirigenti

inibizione a svolgere ogni attivita’ fino al 1/ 3/2022

Capodacqua Andrea (Capistrello a.s.d.) Di Renzo Matteo (2000 calcio Montesilvano)

Ammonizione (I infr)

Dagresta Roberto (Il Delfino Curi Pescara)

Allenatori

squalifica fino al 1/ 3/2022

D’Orazio Tonino (Lanciano calcio 1920)

Calciatori non espulsi

squalifica per due gare effettive

Barbarossa Danilo (Giulianova) Perché, a fine gara, pronunciava frasi offensive nei confronti della Terna Arbitrale.

squalifica per una gara effettiva

Abate Luigi (Torrese) Perché, a fine gara, entrava in alterco con alcuni spettatori della squadra avversaria.

squalifica per una gara effettiva per recidivita’ in ammonizione (V infr)

Ikramellah Anas (Alba Adriatica 1968) De Roccis Federico (Capistrello a.s.d.)

Di Giovacchino Lorenzo (Il Delfino Curi Pescara) Vedovato Jacopo Vinh (2000 Calcio Montesilvano)

ammonizione con diffida (IV infr)

Iarocci Christian (Bacigalupo Vasto Marina) Letto Giuseppe Pio (Bacigalupo Vasto Marina)

Buonavoglia Salvatore (Giulianova) Faenza Antonio (Pontevomano Calcio S.R.L.)

Ragozzo Matteo (Pontevomano Calcio S.R.L.) Brattelli Brian (Sambuceto Calcio)

De Vincentiis Francesco (Spoltore Calcio S.R.L.SD)

Le designazioni arbitrali della settima giornata di ritorno del campionato di Eccellenza abruzzese:

2000 Calcio Montesilvano-Torrese: arbitro Patrizio Novelli di Vasto; assistenti Niko Ricci di Chieti, Domenico Colonna di Vasto

Capistrello- Bacigalupo Vasto marina: arbitro Loris Carlini di Lanciano; assistenti Federico Zugaro di L’Aquila, Rasoul Mohamed Abdulzahra di L’Aquila

Casalbordino-Renato Curi Angolana: arbitro Ferdinando Carluccio di L’Aquila; assistenti Federico Cocco di Lanciano, Francesco Mascitelli di Lanciano

L’Aquila 1927-Il Delfino Curi Pescara: arbitro Federico Di Caro di Chieti; assistenti Diego Carnevale di Avezzano, Andrea Mongelli di Chieti

Lanciano calcio 1920-Alba Adriatica 1968: arbitro Manuel Marchetti di L’Aquila; assistenti Davide D’Adamo di Vasto, Annalisa Giampietro di Pescara

Penne 1920-Virtus Cupello: arbitro Pierludovico Arnese di Teramo; assistenti Claudio Habazaj di L’Aquila, Gianmarco Cocciolone di L’Aquila

Pontevomano-Avezzano Calcio: arbitro Adrian Lupinski di Albano Laziale; assistenti Nicola Giancristofaro Lanciano, Ottavio Colanzi di Lanciano

Spoltore Calcio-Giulianova: arbitro Matteo Mangani di Arezzo; assistenti Mirco Monaco di Chieti, Antonella La Torre di Chieti

Villa 2015-Sambuceto Calcio: arbitro Ludovico Esposito di Pescara; assistenti Matteo D’Orazio di Teramo, Matteo Di Berardino di Teramo

Classifica

Avezzano punti 56; Giulianova punti 52; L’Aquila 1927 punti 46; Torrese punti 45; Lanciano calcio 1920 punti 35; Alba Adriatica 1968 punti 34; Capistrello punti 32; Virtus Cupello punti 32; 2000 Calcio Montesilvano punti 32; Il Delfino Curi Pescara punti 32; Spoltore punti 30; Sambuceto punti 29; Renato Curi Angolana punti 28; Pontevomano punti 28; Penne 1920 punti 27; Bacigalupo Vasto Marina punti 26; Casalbordino punti 13; Villa 2015 punti 11

Prossimo turno 8° Giornata – Ritorno 2/03/2022 ore 15

Il Delfino Curi Pescara-Capistrello

Giulianova-Casalbordino

Sambuceto calcio-L’Aquila 1927

Avezzano calcio-Lanciano calcio 1920

Torrese-Penne 1920

Renato Curi Angolana-Pontevomano calcio

Virtus Cupello-Spoltore calcio

Alba Adriatica 1968-Villa 2015

Bacigalupo Vasto marina-2000 Calcio Montesilvano