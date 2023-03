CALCIO: ECCELLENZA, L’AQUILA 1927 REGOLA 1-0 IL CASTELNUOVO VOMANO. ORA LA SERIE D E’ A UN PASSO

L’AQUILA – L’Aquila 1927 è a soli tre punti dalla promozione in Serie D.

Grazie alla vittoria di oggi per 1-0 contro il Castelnuovo Vomano (gol di Henri Shiba, ospiti rimasti in dieci nella ripresa a causa dell’espulsione di Mimmo Sciarretta), gli uomini di mister Massimo Epifani sono davvero ad un passo da una strameritata vittoria del campionato di Eccellenza.

I rossoblù ora sono pronti per la trasferta in terra marsicana contro il Capistrello, con al seguito centinaia di tifosi pronti a far festa.