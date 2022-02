CALCIO: ECCELLENZA, L’AVEZZANO VINCE ANCORA. PARI GIULIANOVA-RENATO CURI, L’AQUILA OK A VASTO MARINA

L’AQUILA – L’Avezzano vince ancora, il Giulianova non va oltre il pari sul campo della Renato Curi Angolana e perde terreno dalla capolista, con L’Aquila corsara a Vasto Marina che si avvicina. Sono questi i verdetti in testa al campionato regionale di eccellenza, dopo la sesta giornata di ritorno.

Gli aquilani allenati da Sergio Lo Re, dopo aver chiuso la prima frazione di gioco sullo 0-0 si sono scatenati negli ultimi 20 minuti grazie alle reti di Saurino, Shiba e Carbonelli.

Per i rossoblù continua quindi il momento magico, dopo il successo di mercoledì nella finale di Coppa Italia di eccellenza abruzzese giocata a Giulianova contro il Sambuceto, risolta con un gol di Andrea Massetti, che ha portato in dote anche la qualificazione della fase nazionale, al via mercoledì 9 marzo.

Risultati 6° Giornata Ritorno 20/02/2022 ore 15

ALBA ADRIATICA 1968-PONTEVOMANO: 1-1

AVEZZANO CALCIO AR.L.- CASALBORDINO: 2-1

BACIGALUPO VASTO MARINA-L’AQUILA 1927: 1-3

IL DELFINO CURI PESCARA-VILLA 2015: 6-1

PENNE 1920 S.R.L.-SPOLTORE CALCIO: 3-1

RENATO CURI ANGOLANA SRL-GIULIANOVA: 0-0

SAMBUCETO CALCIO-LANCIANO CALCIO 1920: 2-2

TORRESE-CAPISTRELLO A. S. D.: 1-0

VIRTUS CUPELLO- 2000 CALCIO MONTESILVANO: 3-3

Classifica

AVEZZANO CALCIO punti 56

GIULIANOVA punti 52

L’AQUILA 1927 punti 46

TORRESE punti 45

LANCIANO CALCIO 1920 punti 35

ALBA ADRIATICA 1968 punti 34

CAPISTRELLO A. S. D. punti 32

VIRTUS CUPELLO punti 32

2000 CALCIO MONTESILVANO punti 32

IL DELFINO CURI PESCARA punti 32

SPOLTORE CALCIO punti 30

SAMBUCETO CALCIO punti 29

RENATO CURI ANGOLANA SRL punti 28

PONTEVOMANO punti 28

PENNE 1920 S.R.L. punti 27

BACIGALUPO VASTO MARINA punti 26

CASALBORDINO punti 13

VILLA 2015 punti 11

Prossimo turno 7° Giornata – Ritorno 27/02/2022 ore 15

LANCIANO CALCIO 1920–ALBA ADRIATICA 1968

PONTEVOMANO CALCIO–AVEZZANO CALCIO

CAPISTRELLO–BACIGALUPO VASTO MARINA

SPOLTORE CALCIO– GIULIANOVA

L’AQUILA 1927– IL DELFINO CURI PESCARA

CASALBORDINO–RENATO CURI ANGOLANA

VILLA 2015– SAMBUCETO CALCIO

2000 CALCIO MONTESILVANO– TORRESE

PENNE 1920– VIRTUS CUPELLO