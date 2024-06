CASTEL DI SANGRO – Crescono le prenotazioni negli alberghi di Castel di Sangro per il ritiro estivo del Napoli Calcio.

L’effetto della squadra partenopea sul comparto turistico si è visto anche quest’anno, nonostante la prestazione in campionato.

“I numeri sono in crescita- spiega Giovanni Dellarmi, che gestisce più di una struttura ricettiva nella cittadina abruzzese – Al momento contiamo un incremento di quasi il 10 per cento di presenze, per il periodo del ritiro, rispetto allo scorso anno”, rileva l’albergatore.

Un dato che fa ben sperare gli operatori del settore, sulla buona riuscita della stagione, dopo un inverno anomalo e senza neve.

Il sindaco di Castel di Sangro, Angelo Caruso, che è anche presidente della provincia dell’Aquila, conta di replicare i grandi numeri dello scorso anno.

Nell’estate 2023 il Napoli era arrivato nel capoluogo sangrino con il tricolore cucito sul petto.

“Quest’anno la star del ritiro sarà Antonio Conte, nuovo allenatore ed ex ct degli azzurri”, rimarca Caruso.

Si prevedono 140 mila presenze nelle due settimane di ritiro, dal 25 luglio al 9 agosto, con una media di 10 mila persone al giorno.