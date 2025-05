CALCIO FEMMINILE: ALL’AQUILA LA GIORNATA FINALE DEL TORNEO INTERSCOLASTICO “GIOCA CON NOI”

L’AQUILA – Un calcio che parla al futuro e che va raccontato con uno sguardo ed un linguaggio nuovo, lontano dagli stereotipi, che metta davvero al centro le ragazze, le scuole, le comunità e la crescita condivisa.

È quello che sarà protagonista lunedì 5 maggio a L’Aquila della giornata conclusiva del 3′ Torneo Interscolastico dei calcio Femminile “Gioca con noi, facciamo squadra!”, promosso dalla LND Abruzzo in sinergia con il Coordinamento Regionale SGS e l’Ufficio Scolastico Regionale.

Il progetto ha coinvolto, a partire dal 28 marzo, centinaia di ragazze delle scuole secondarie di primo e secondo grado di tutto il territorio regionale, impegnate in una competizione di calcio a 8 con il supporto tecnico delle società affiliate LND e dei docenti scolastici.

Una giornata di sport, formazione e riflessione – si legge in una nota – che partirà alle 10:30 presso la Sala Ipogea del Palazzo dell’Emiciclo con il convegno “Calcio Femminile: per noi una questione di comunicazione”.

Un momento di riflessione – diventato appuntamento fisso nelle attività della LND per la promozione del calcio femminile e dei suoi valori – che quest’anno si concentrerà sulla necessità di costruire una narrazione nuova e positiva del calcio femminile, partendo proprio dal linguaggio e dai mezzi di comunicazione.

Il calcio femminile non chiede concessioni, ma visibilità autentica, riconoscimento e spazio: sarà l’intervento di Laura Tinari, responsabile Calcio femminile LND Abruzzo, ad introdurre il tema legato alla necessità di nuove narrazioni per crescere.

Un dialogo che proseguirà, dopo i saluti istituzionali dell’assessore allo sport del Comune dell’Aquila Vito Colonna, con i contributi di Marianna Scoccia, vicepresidente Consiglio regionale d’Abruzzo; Antonello Passacantando, presidente CONI Abruzzo; Guido Grecchi, coordinatore Educazione motoria Ufficio Scolastico Regionale; Daniele Ortolano, vicepresidente FIGC; Concezio Memmo, presidente LND Abruzzo; Giancarlo Abete, presidente della Lega Nazionale Dilettanti.

A portare la voce delle atlete sarà Manuela Giugliano, prima calciatrice italiana candidata al Pallone d’Oro e punto di riferimento della AS Roma. La sua carriera rappresenta uno dei simboli più evidenti dell’evoluzione del calcio femminile italiano, cresciuto notevolmente negli ultimi anni grazie a maggiori investimenti in formazione, visibilità e comunicazione.

Accanto a lei interverranno anche Betty Bavagnoli, responsabile del settore femminile della AS Roma, una vita nel calcio femminile prima da giocatrice e poi da allenatrice di livello internazionale, ed Elena Valente, capitana della Rappresentativa Femminile LND Abruzzo.

Ma spazio anche al linguaggio dei social: nel panel “TikTok: giocare sul loro stesso campo linguistico” verranno presentati i migliori video realizzati dalle studentesse partecipanti al torneo. Si tratta della grande novità di quest’anno: a fianco dell’attività sportiva, ogni scuola è stata chiamata a produrre un contenuto video su empowerment, diritti e parità.

Nel pomeriggio, alle ore 14.30 allo Stadio Gran Sasso d’Italia, si disputerà la finale regionale del torneo in entrambe le categorie cadette e allieve, che decreterà le scuole vincitrici dell’edizione 2025.

Una giornata pensata per valorizzare il calcio femminile a 360 gradi: sport, scuola e comunicazione si incontrano per costruire insieme nuove opportunità per le giovani atlete di oggi e di domani.