PESCARA – Il Comune di Pescara attiva il Centro operativo comunale (Coc) in vista della finale di playoff di serie C contro la Ternana, per assicurare “nell’ambito della situazione di emergenza, la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione”.

Lo prevede un’ordinanza firmata oggi dal sindaco, Carlo Masci.

Il Coc resterà attivo dalle 18 odierne fino alla fine della manifestazione e comunque non oltre le ore 2 dell’8 giugno.

Nel provvedimento si parla di una “manifestazione a rilevante impatto locale per la massiccia affluenza di pubblico, proveniente da varie parti d’Abruzzo e d’Italia” e viene sottolineato che “per tale evento, sia nella fase pre-gara che durante la stessa nonché nella fase post-gara, sono prevedibili ed inevitabili forti disagi alla vita cittadina perché diverse strade saranno interdette al traffico o comunque subiranno delle modifiche”.

Inoltre, “secondo attendibili previsioni, la manifestazione riverserà in ambito cittadino un afflusso straordinario di persone e quindi anche di veicoli”.

Obiettivo dell’ordinanza, quindi, è quello di consentire di “vigilare, monitorare la situazione al fine di assistere la popolazione per permettere la continuità nel godimento della Città e dei servizi erogati, pur nelle difficoltà che si possono ragionevolmente comprendere data la situazione”.