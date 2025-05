CALCIO GIOVANILE ABRUZZESE PROTAGONISTA: SQUADRE PREMIATE IN CONSIGLIO REGIONALE

L’AQUILA – Le eccellenze giovanili calcistiche abruzzesi che si sono distinte nelle competizioni sportive regionali, sono state premiate oggi nella navata di Palazzo dell’Emiciclo all’Aquila.

Il riconoscimento ufficiale è stato consegnato dal presidente del Consiglio regionale dell’Abruzzo, Lorenzo Sospiri, ai capitani delle tre società: la “Renato Curi Angolana” di Città Sant’Angelo, per la conquista del titolo di ‘campione regionale Under 19’; l’associazione sportiva dilettantistica, “Folgore Delfino Curi” Pescara, per la conquista del titolo di ‘campione regionale Under 17’; “L’Aquila Soccer School” per la conquista del titolo di ‘campione regionale Under 15’.

All’evento hanno partecipato, inoltre, l’assessore regionale con delega allo sport, Mario Quaglieri, il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi; il vice presidente vicario del Consiglio comunale di Pescara, Claudio Croce, in rappresentanza del sindaco Carlo Masci; l’assessore del Comune di Città Sant’Angelo, con delega allo sport, Antonio Romano, per il sindaco Matteo Perazzetti; il presidente del Comitato regionale della LND (Lega Nazionale Dilettanti) Concezio Memmo.

“La vostra impresa è motivo d’orgoglio per tutto l’Abruzzo” è la motivazione incisa sulla targa consegnata alle squadre, che hanno donato in cambio magliette e gagliardetti.

“Abbiamo chiesto ai sindaci di fare una premiazione congiunta nella sede più prestigiosa della nostra Regione nella cornice di questa splendida navata – ha spiegato il presidente Sospiri accogliendo gli sportivi – Siete la finestra sul nostro futuro – ha detto ai ragazzi – ed è questo un momento molto bello che resterà nella storia del Consiglio regionale dell’Abruzzo”.

“A voi sembrerà un gioco oggi ma è un appuntamento importante con le istituzioni – ha detto l’assessore regionale con delega allo sport, Mario Quaglieri – La Regione Abruzzo è impegnata perché lo sport possa crescere e per questo abbiamo investito tanto per riqualificare gli impianti sportivi. Il calcio è crescita, convivialità e rispetto dell’avversario nel segno della lealtà ed è un onore per me, rappresentare oggi la Regione”.