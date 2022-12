CALCIO: GLI ABRUZZESI ALEANDRO DI PAOLO E DAVIDE INNAURATO PROMOSSI ARBITRI INTERNAZIONALI

ROMA – Cresce il numero di arbitri, assistenti e Video Match Officials italiani internazionali. La lista FIFA, per l’anno 2023, vede infatti l’ingresso di cinque nuovi associati AIA. Tra loro due abruzzesi: Aleandro Di Paolo, 45 anni, sezione di Avezzano, associato AIA dal 1993, arbitro CAN B dal 2011 e Davide Innaurato, 37 anni, sezione di Lanciano, associato AIA dal 2002, arbitro in organico CAN Beach Soccer dal 2017.

Gli altri tre sono Simone Sozza, 35 anni, Sezione di Seregno, Davide Imperiale, 40 anni, Sezione di Genova, e Martina Piccolo, 34 anni, Sezione di Padova, associata AIA dal 2011, arbitro CAN 5 Elite (in organico CAN 5 dal 2018).

Da parte del presidente Giuseppe De Santis e di tutto il Comitato, a nome di tutti gli associati abruzzesi, sono arrivati gli auguri all’indirizzo dei due eccellenti direttori di gara.