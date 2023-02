CALCIO: IL CHIETI CAMBIA PROPRIETA’, PASSA A ETTORE SERRA

CHIETI – Il Chieti Calcio cambia proprietà.

La società militante nel campionato nazionale di Serie D (girone F) da oggi è in mano a Ettore Serra.

Poco fa le firme davanti ad un notaio di Pescara per il passaggio delle quote societarie.

Escono così di scena sia Giulio Trevisan che Antonio Mergiotti. La coppia aveva guidato la formazione neroverde al ritorno in Serie D (2021) e poi alla salvezza in quarta serie nella scorsa stagione sportiva. La deadline inizialmente prevedeva l’acquisizione delle quote in tre tranche. La prima all’ingresso in società (agosto scorso), la seconda a fine febbraio e poi a giugno la restante parte.

L’imprenditore piemontese però ha voluto bruciare i tempi così da poter immediatamente cominciare un nuovo lavoro di programmazione in vista del prossimo torneo.