CALCIO: INTER KO CONTRO VILLAREAL IN AMICHEVOLE A PESCARA

PESCARA – Cade l’Inter di Simone Inzaghi, che chiude la preparazione estiva con un pesante ko per 4-2 contro il Villarreal in un’amichevole giocata allo stadio Adriatico di Pescara.

Ai nerazzurri non bastano i gol di Lukaku e D’Ambrosio, perché per gli spagnoli vanno in rete Pedraza (doppietta), Coquelin e Jackson.

Deludente prestazione dei nerazzurri a una settimana dall’esordio in campionato con il Lecce, in programma il 13 agosto alle 20.45 al Via del Mare. Inter in campo col consueto 3-5-2 con Handanovic tra i pali, davanti a lui Skriniar, De Vrij e Bastoni; in mezzo al campo Dumfries e Gosens larghi, Barella, Asllani, Chalanoglu al centro; in avanti Lautaro Martinez e Lukaku.

Al 12′ i nerazzurri sfiorano il vantaggio: traversone di Dumfries, sul pallone si avventa Gosens che calcia, ma la sfera rimbalza e finisce alta sopra la traversa. A ridosso della mezz’ora la squadra di Emery sblocca il match alla prima vera occasione con una splendida conclusione al volo dal limite dell’area di Pedraza che non lascia scampo ad Handonovic.

I nerazzurri non ci stanno e rispondono al 36′ col solito Lukaku, abile a depositare in rete dopo un’uscita imprecisa di Rulli.

Prima della pausa spagnoli di nuovo in vantaggio, questa volta con Coquelin che segna su un perfetto assist di Alex Baena.

Nella ripresa subito tris del sottomarino giallo con un potente conclusione di Pedraza, doppietta personale per lui. Al 66′ accorcia l’Inter: cross dalla sinistra di Dimarco e stacco di testa di D’Ambrosio che sorprende l’estremo difensore del Villarreal.

Tre minuti dopo nerazzurri vicini al pari con De Vrij sugli sviluppi di un calcio di punizione. La squadra spagnola è però devastante in ripartenza e trova il poker all’81’: palla filtrante di Morales per Jackson che conclude, Handanovic respinge ma sulla ribattutta dell’attaccante senegalese non può nulla.

Vince il Villarreal, Inter sconfitta 4-2.