CALCIO: L’AQUILA 1927, OLTRE 1300 BIGLIETTI PER FINALE PLAYOFF CONTRO IL CHISOLA

L’AQUILA – Continua, senza sosta, a crescere il numero dei tagliandi venduti in vista del match tra L’Aquila e Chisola, valido per la finalissima di andata dei play off di Eccellenza. Ad oggi sono ben 1300 i biglietti staccati, mille in più rispetto a sette giorni fa, prima del match con il Taloro Gavoi. Sold out già due terzi della curva. L’Aquila vuole la serie D.