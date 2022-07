CALCIO: L’AQUILA 1927 PRESENTA DOMANDA DI RIPESCAGGIO ALLA SERIE D

L’AQUILA, – La società rossoblù che nei giorni scorsi aveva ufficializzato Massimo Epifani come nuovo allenatore, punta al salto di categoria e ha presentato oggi la domanda di ripescaggio alla serie D.

Questo il comunicato ufficiale del sodalizio rossoblù : “L’Aquila 1927 rende noto che questa mattina è stata depositata, presso gli uffici della LND, la domanda di ripescaggio in Serie D. Pur consapevole delle ridotte possibilità di esito positivo in virtù del quadro generale sugli organici di Serie D, la società rossoblù non ha voluto lasciare nulla di intentato, in vista del termine delle iscrizioni in Serie D del prossimo 15 luglio, che potrebbe disegnare scenari differenti. Ad ogni modo si ribadisce che, pur in caso di esito negativo della domanda di ripescaggio, la serie D rimane obiettivo del club, da perseguire ovviamente sul campo”.