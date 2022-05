CALCIO: L’AQUILA APPRODA ALLE FINALI NAZIONALI ECCELLENZA

L’AQUILA – Nella finale play off di Eccellenza Abruzzo disputata sul campo neutro dello stadio Adriatico L’Aquila ha battuto per 2-0 il Giulianova, ottenendo il lasciapassare per gli spareggi nazionali per la promozione in serie D.

L’Aquila avanza così alle fasi nazionali dei play off. Sogno promozione che sfuma per i giallorossi che alla fine sono stati applauditi dai propri tifosi.

La gara dell’Adriatico si è disputata di fronte a 1.500 spettatori. Nelle prossime ore l’Aquila conoscerà il nome del suo avversario.