CALCIO: L’AQUILA, VIETATA TRASFERTA A SORA PER TIFOSI

L’AQUILA – L’Aquila non potrà contare sul calore dei suoi tifosi nella gara di domenica prossima a Sora.

Come notificato dal Prefetto della Provincia di Frosinone nella mattinata odierna alla società Asd Sora Calcio 1907, vista la determina numero 11/2024 del 6 marzo dell’Osservatorio nazionale sulle Manifestazioni Sportive che inseriva il match Sora-L’Aquila tra quelli ad “alto rischio”, è stato comunicato che per la gara in questione è stata adottata la prescrizione del divieto di vendita dei tagliandi ai residenti della Provincia de L’Aquila.

Come si ricorderà al termine del match di andata si verificarono tafferugli fra i tifosi abruzzesi e laziali.