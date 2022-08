CALCIO: LND ABRUZZO CONVOCA CONSIGLIO STRAORDINARIO SUL TERAMO

TERAMO – La LND Abruzzo ha convocato per domani primo settembre un Consiglio straordinario e urgente per affrontare la questione Teramo Calcio.

“Il Comitato regionale della LND è al lavoro per risolvere in tempi rapidi la situazione che si è venuta a creare a seguito dell’emanazione del dispositivo della FIGC che prevede l’inserimento della società SSD Città di Teramo nel campionato di Promozione”, si legge in una nota.

Il presidente Ezio Memmo e il suo Consiglio Direttivo, “pur dando disponibilità alla neonata società e alla città di Teramo per l’inserimento nel calcio dilettantistico regionale, partiranno da un punto fermo: la programmazione, pensata e già pubblicata sui comunicati ufficiali, resta valida e non sarà modificata. Non verranno quindi cambiate le date d’inizio della Promozione: giovedì 8 settembre ci sarà la presentazione dei calendari, domenica 18 settembre l’inizio del campionato”.

“Per predisporre al meglio l’inizio della Stagione sportiva anche per questa categoria, è stato convocato un Consiglio Direttivo della LND Abruzzo straordinario e urgente nel pomeriggio di domani giovedì 1 settembre per trattare la ‘questione Teramo’: nell’occasione sarà fatta un’analisi dei campi, sarà trattata la problematica dell’ordine pubblico (che potrebbe conseguire dall’inserimento del Teramo nella categoria) e infine verrà assegnato in sovrannumero il posto alla società SSD Città di Teramo in uno dei tre gironi di Promozione”.

“Saranno valutati, durante il Consiglio, tutti i criteri con cui fare l’assegnazione, la LND Abruzzo ragionerà, quindi, in ambito regionale e non di territorio. Il Comitato, seguendo la sua linea di trasparenza e condivisione, non esclude di convocare una riunione con tutte le società già iscritte al campionato di Promozione prima dell’evento della presentazione dei calendari, già fissato per giovedì 8 settembre”.