CALCIO PARALIMPICO E SPERIMENTALE: AL VIA LA STAGIONE SPORTIVA IN ABRUZZO

PESCARA – La Delegazione Abruzzo della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale (DCPS) annuncia l’avvio ufficiale della stagione sportiva 2025-2026, che vedrà impegnate numerose squadre ed atleti in due distinti tornei, all’insegna dell’inclusione e della crescita del movimento paralimpico sul nostro territorio.

I Tornei in programma Torneo di 3° livello – Interregionale Abruzzo/Marche Le squadre partecipanti saranno: Abruzzo: Lanciano Special, Rurabilandia-Pineto, Accademia Soccer Marche: Borgo Solestà (Ascoli Piceno), Stella del Mare (San Benedetto del Tronto) Torneo di 2° livello – Regionale Abruzzo ASD Tortoreto, Percorsi ODV, Accademia Soccer, Cooperativa Filadelfia Primi appuntamenti ufficiali – Test Match Sabato 4 ottobre 2025 – dalle ore 10:00 Campo sportivo Di Meco – Lanciano (CH) – Torneo di 3° livello Sabato 11 ottobre 2025 – dalle ore 10:00 Centro sportivo Vestina – Zampacorta – Montesilvano (PE) – Torneo di 3° livello La cittadinanza e gli organi di stampa sono invitati a partecipare a questi primi momenti di sport e inclusione.

Gli impianti sportivi coinvolti per la stagione sportiva 2025/2026 Nel corso della stagione, le gare verranno disputate in diverse strutture: Campo Di Meco di Lanciano Centro Vestina – Zampacorta di Montesilvano Campo Monterocco di Ascoli Piceno Stadio Bonolis di Teramo.

Durante l’anno saranno organizzati tanti altri momenti di sport con gare non competitive (Fun and Play – F&PS) al fine di avvicinare altre società e coinvolgere tanti altri atleti. Un sentito ringraziamento va alle Amministrazioni comunali di Lanciano, Teramo e Ascoli Piceno, che hanno dimostrato vicinanza al movimento.

Fondamentale anche il supporto della LND Abruzzo e dell’AIA Abruzzo, che stanno contribuendo con impegno alla crescita del calcio paralimpico, offrendo opportunità concrete a tanti ragazzi con disabilità e/o con diagnosi psichiatriche di vivere lo sport come momento di gioia, inclusione e socialità.