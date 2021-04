CALCIO, PAURA A BRESCIA: LEGGERO MALORE PER IL TECNICO DEL PESCARA GRASSADONIA

PESCARA – Paura oggi allo stadio ‘Rigamonti’ di Brescia al 40′ del secondo tempo della gara Brescia-Pescara quando il tecnico del Pescara, Gianluca Grassadonia, viene colpito in panchina da un leggero malore.

Il tecnico pescarese è svenuto in panchina nel finale del match contro le Rondinelle. Dopo essere stato soccorso è rientrato con le sue gambe negli spogliatoi per essere sottoposto a ulteriori cure e, in seguito, è stato portato via dallo stadio dallo staff medico pescarese per ulteriori accertamenti.

Nel pomeriggio i tifosi sono stati rassicurati sulle condizioni del tecnico, tramite il proprio profilo Twitter.

“Tutto ok mister Grassadonia, la squadra rientra a Pescara”, si legge.

La squadra del Pescara ha intanto pareggiato uno a uno, ma è ancora in zona pericolo a tre giornate dal termine del campionato