CALCIO: PESCARA A UN PASSO DALLA B, IN CITTA’ FEBBRE BIANCAZZURRA

PESCARA – A Pescara è altissima la febbre da B: domani sera all’Adriatico alle 21.15 i biancazzurri affrontano la Ternana nel ritorno della finale promozione. La vittoria (1-0) in Umbria rende la promozione a un passo, con due risultati su tre che possono sancire il ritorno del Pescara nella serie dove manca da quattro anni.

Lo stadio Adriatico è esaurito già da martedì, ci saranno 20mila spettatori, ma tantissimi sono quelli rimasti senza biglietto.

In una piazza appassionata e dalla grande passione, Silvio Baldini ha l’occasione di entrare nel cuore dei tifosi pescaresi come i condottieri delle stagioni più gloriose del calcio pescarese. In serata la squadra farà la seduta di rifinitura a Silvi. Recuperati Brosco e Pellacani. Out gli squalificati Squizzato e Merola.