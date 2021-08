CALCIO, PESCARA: SALTA ANCHE AMICHEVOLE CON PINETO: ANNUNLATA PER PROBLEMI LOGISTICI

PESCARA – Il Pescara di Gaetano Auteri, a dieci giorni dall’avvio della nuova stagione, con la gara di Coppa Italia, in programma sabato 21 agosto all’Adriatico (orario da ufficializzare), non riesce però a giocare una gara amichevole a causa di contrattempi e problemi vari.

Dopo l’annullamento del l’amichevole di venerdì scorso a Penne per in caso di positività al Covid nella formazione vestina, è stato ufficializzato questa mattina anche l’annullamento dell’allenamento congiunto con il Pineto Calcio a causa di motivi logistici, e che era previsto per sabato 14 agosto allo stadio “Mariani – Pavone”.