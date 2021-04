CALCIO, PESCARA: TORNANO NEGATIVI TRE CALCIATORI. SABATO A COSENZA GARA DECISIVA PER SALVEZZA

PESCARA – A due giorni dalla decisiva gara di Cosenza buone notizie per il Pescara che in terra calabrese si giocherà le residue speranze di agguantare almeno i play out. Come ha reso noto la società abruzzese tornano infatti negativi 3 dei 6 calciatori biancazzurri, dopo l’effetto azione del test di conferma alla negatività del Covid19.

Nel pomeriggio gli stessi calciatori saranno valutati per una eventuale convocazione per la gara Cosenza-Pescara, in programma sabato 1 Maggio alle 14 al “San Vito-Marulla”.