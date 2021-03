PESCARA – Per la sfida di domani alle 14 a Lignano Sabbiadoro (Udine) contro il Pordenone, gara valida per la 28esima giornata di Serie B, calcio, il Pescara di mister Gianluca Grassadonia è in piena emergenza nel reparto difensivo.

Mancheranno infatti Balzano e Bocchetti, entrambi infortunati, oltre allo squalificato Drudi.

Possibile, allora, la scelta di puntare almeno su Sorensen.

