CALCIO, SERIE B: IL PESCARA ESONERA MISTER ODDO, FATALE SCONFITTA IN CASA CONTRO IL PORDENONE

PESCARA – Il Pescara comunica di aver sollevato dall’incarico l’allenatore della prima squadra, Massimo Oddo. “Ringraziandolo per la professionalità profusa in questi mesi la società augura al tecnico le migliori fortune professionali”, si legge nel comunicato della società abruzzese.

Il tecnico è stato esonerato dopo la sconfitta in casa contro il Pordenone. In classifica in Serie B il Pescara è in penultima posizione nella classifica di serie B con 4 punti in 9 partite con sei gol e 19 reti subite.

“Non mi dimetto, lo farò forse se avrò tutti a disposizione e se le cose non dovessero andare. Io vado avanti. Non ho parlato con il presidente e non ho visto nessuno per cui non ho nulla in più da aggiungere”, aveva dichiarato Oddo.

Download in PDF©