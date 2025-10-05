CALCIO, SERIE B: IL PESCARA TRAVOLTO A GENOVA, LA CRISI DEI BIANCAZZURRI DIVENTA PROFONDA

GENOVA – Il Pescara affonda a Marassi sotto i colpi della Sampdoria, che si impone 4-1 nella settima giornata di Serie B.
Dopo il vantaggio biancazzurro firmato da Oliveri al 44′, la squadra di Vivarini si scioglie nella ripresa: Coda pareggia su rigore al 56′, poi Pafundi al 63′, Depaoli al 66′ e Ioannou al 90’+1′ completano il pesante rovescio.
Con appena 5 punti in sette partite, il Delfino resta impantanato nei bassifondi della classifica e la panchina di Vivarini comincia a traballare. La società valuta le prossime mosse, consapevole che serva una svolta immediata.
RISULTATI – 7ª GIORNATA (5 OTTOBRE 2025)
Sampdoria-Pescara 4-1
Carrarese-Juve Stabia 3-0
Südtirol-Empoli 1-2
Spezia-Palermo 1-2
Avellino-Mantova 0-0
Bari-Padova 2-1
Monza-Catanzaro 2-1
Venezia-Frosinone 3-0
Cesena-Reggiana 1-2
CLASSIFICA (DOPO 7 GIORNATE)
1 Modena 17
2 Palermo 15
3 Frosinone 14
4 Venezia 12
5 Empoli 11
6 Reggiana 10
7 Carrarese 10
8 Cesena 9
9 Juve Stabia 8
10 Südtirol 7
11 Avellino 7
12 Bari 6
13 Catanzaro 6
14 Entella 6
15 Sampdoria 5
16 Pescara 5
17 Mantova 4
18 Spezia 3
PROSSIMO TURNO – 8ª GIORNATA
Pescara-Carrarese, Entella-Sampdoria, Frosinone-Monza, Mantova-Südtirol, Reggiana-Bari, Juve Stabia-Avellino, Spezia-Cesena, Palermo-Modena, Empoli-Venezia.
