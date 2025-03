CALCIO SERIE C: PESCARA KO ANCHE A SESTRI LEVANTE, E’ CONTROSORPASSO TORRES. PINETO AFFONDA LA SPAL

PESCARA – Nella 33esima giornata della serie C girone B, arriva la cocente sconfitta del Pescara in casa del Sestri Levante penultimo in classifica. Tre le reti incassate dai liguri, inutile il gol di Meazzi. In classifica arriva quindi il controsorpasso della Torres, che si riprende il terzo posto.

Sorride invece il Pineto che affonda la grande decaduta Spal, impelagata in zona playout, in una partita colma di reti. I pinetesi mantengono il sesto piazzamento in classifica e la piena zona play off.

TUTTI I RISULTATI

Arezzo – Milan Futuro 1-0 (ieri)

Campobasso – Carpi 2-1 (ieri)

Legnago – Lucchese 1-1 (ieri)

Pontedera – Ascoli 1-1 (ieri)

Torres – Rimini 2-0 (ieri)

Vis Pesaro – Pianese 2-0 (ieri)

Gubbio – Virtus Entella 0-2

Pineto – Spal 3-2

Sestri Levante – Pescara 3-1

Ternana – Perugia 0-0

LA CLASSIFICA

Virtus Entella 74 punti;

Ternana 70;

Torres 60;

Pescara 58;

Vis Pesaro 55;

Pineto, Arezzo 52;

Pianese 47;

Rimini 43;

Gubbio 41;

Carpi, Perugia 40;

Campobasso 39;

Pontedera 38;

Ascoli 37;

Lucchese 30;

Spal 28;

Sestri Levante 26;

Legnago Salus, Milan Futuro 24.

(Lucchese 6 punti di penalizzazione)

(Spal 3 punti di penalizzazione)

(Ternana e Rimini 2 punti di penalizzazione)