CALCIO SERIE D: CHIETI BATTE TERAMO, PARI PER L’AQUILA E AVEZZANO, SORRIDE NOTARESCO

L’AQUILA – Nella 24esima giornata del campionato di serie D girone F, Chieti va a vincere a Teramo in un derby abruzzese ricco di gol e raggiunge i biancorossi al terzo posto in classifica. Ne giova L’Aquila 1927, che resta così al secondo posto nostante lo sfortunato pari in casa col Roma City: zero a zero con due traverse e un rigore sbagliato.

Si annullano tra di loro Recanatese e Avezzano, ancora appaiate a metà classifica. Scatto d’orgoglio del Notaresco, che si aggiudica lo scontro diretto tra le ultime della classe battendo a suon di gol la Fermana in trasferta.

I RISULTATI

Termoli-Isernia 1-1

Ateltico Ascoli-Fossombrone 1-1

Teramo-Chieti 2-3

Civitanovese-Ancona 1-1

Fermana-Notaresco 1-4

L’Aquila-Roma City 0-0

Recanatese-Avezzano 2-2

Sambenedettese-Castelfidardo 1-1

Sora-Vigor Senigallia 1-2

(Classifica da diretta.it)