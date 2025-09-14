CALCIO: SERIE D, GIRONE F. OSTIAMARE SOLO IN VETTA, L’AQUILA E TERAMO VINCONO E RESTANO IN SCIA

L’AQUILA – Nella seconda giornata del girone F di Serie D l’Ostiamare resta a punteggio pieno superando la Maceratese 2-1.

L’Aquila doma il San Marino 3-1, mentre il Teramo batte di misura il Castelfidardo.

Pari spettacolari tra Sora e Chieti (3-3) e tra Senigallia e Giulianova (1-1). Successi esterni per Recanatese (4-1 alla Sammaurese) e Ancona (3-2 a Termoli).

Notaresco fermato sull’1-1 dall’Atletico Ascoli, stesso risultato tra Fossombrone e Unipomezia.

Classifica dopo la 2ª giornata:

1 Ostiamare 6

2 Notaresco 4

3 L’Aquila 4

4 Giulianova 4

5 Teramo 4

6 Senigallia 4

7 Recanatese 3

8 Ancona 3

9 Sammaurese 3

10 Chieti 2

11 Atl. Ascoli 2

12 Fossombrone 2

13 Unipomezia 2

14 Sora 1

15 Termoli 0

16 Maceratese 0

17 San Marino 0

18 Castelfidardo 0

Recupero 17 settembre: San Marino-Termoli.

Prossimo turno (21 settembre, 3ª giornata):

Atletico Ascoli-Ancona

Castelfidardo-L’Aquila

Chieti-Sammaurese

Giulianova-Teramo

Maceratese-Fossombrone

Recanatese-Termoli

San Marino-Ostiamare

Unipomezia-Notaresco

Vigor Senigallia-Sora