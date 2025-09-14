CALCIO: SERIE D, GIRONE F. OSTIAMARE SOLO IN VETTA, L’AQUILA E TERAMO VINCONO E RESTANO IN SCIA

L’AQUILA – Nella seconda giornata del girone F di Serie D l’Ostiamare resta a punteggio pieno superando la Maceratese 2-1.
L’Aquila doma il San Marino 3-1, mentre il Teramo batte di misura il Castelfidardo.
Pari spettacolari tra Sora e Chieti (3-3) e tra Senigallia e Giulianova (1-1). Successi esterni per Recanatese (4-1 alla Sammaurese) e Ancona (3-2 a Termoli).
Notaresco fermato sull’1-1 dall’Atletico Ascoli, stesso risultato tra Fossombrone e Unipomezia.
Classifica dopo la 2ª giornata:
1 Ostiamare 6
2 Notaresco 4
3 L’Aquila 4
4 Giulianova 4
5 Teramo 4
6 Senigallia 4
7 Recanatese 3
8 Ancona 3
9 Sammaurese 3
10 Chieti 2
11 Atl. Ascoli 2
12 Fossombrone 2
13 Unipomezia 2
14 Sora 1
15 Termoli 0
16 Maceratese 0
17 San Marino 0
18 Castelfidardo 0
Recupero 17 settembre: San Marino-Termoli.
Prossimo turno (21 settembre, 3ª giornata):
Atletico Ascoli-Ancona
Castelfidardo-L’Aquila
Chieti-Sammaurese
Giulianova-Teramo
Maceratese-Fossombrone
Recanatese-Termoli
San Marino-Ostiamare
Unipomezia-Notaresco
Vigor Senigallia-Sora
