CALCIO: SERIE D GIRONE F, TERAMO TRAVOLGE L’AQUILA, OSTIAMARE RESTA IN VETTA. AQUILANI CONTESTATI

L’AQUILA – Giornata di grande spettacolo nel girone F di Serie D, quello delle abruzzesi.
Il Teramo supera nettamente L’Aquila 1927 per 5-2 al “Bonolis”, confermandosi tra le squadre più in forma del torneo e rilanciandosi nella corsa al vertice, mentre i rossoblù vengono contestati al rientro nel capoluogo.
L’Ostiamare non perde un colpo: 2-0 esterno alla UniPomezia e primo posto sempre più saldo.
Sorride anche il Giulianova, che travolge 4-1 la Recanatese davanti al pubblico del “Fadini”.
Il Notaresco si fa invece bloccare sul 2-2 a Sammaurese, mentre il Chieti cade in casa 1-2 contro il Castelfidardo.
Successo pieno per l’Ancona, che vince 3-0 a Sora e resta seconda forza del girone.
In classifica guida sempre l’Ostiamare (31), seguita da Ancona (28) e Teramo (25).
Tutte e quattro le abruzzesi restano nella prima metà della graduatoria.
RISULTATI – 11ª GIORNATA (9 NOVEMBRE 2025)
Chieti – Castelfidardo 1-2
Fossombrone – Termoli 1-0
Giulianova – Recanatese 4-1
Sammaurese – Notaresco 2-2
Maceratese – Atletico Ascoli 3-1
Sora – Ancona 0-3
Teramo – L’Aquila 5-2
UniPomezia – Ostiamare 0-2
Vigor Senigallia – San Marino 2-1
CLASSIFICA
1 Ostiamare 31
2 Ancona 28
3 Teramo 25
4 Notaresco 24
5 L’Aquila 20
6 Vigor Senigallia 15
7 Atletico Ascoli 15
8 Fossombrone 13
9 UniPomezia 13
10 Maceratese 13
11 Termoli 12
12 Chieti 12
13 Sora 12
14 Giulianova 11
15 San Marino 11
16 Recanatese 7
17 Sammaurese 5
18 Castelfidardo 4
PROSSIMO TURNO – 12ª GIORNATA (16 NOVEMBRE 2025)
Ancona – Vigor Senigallia
Atletico Ascoli – Giulianova
Termoli – Sora
Castelfidardo – UniPomezia
L’Aquila – Fossombrone
Notaresco – Teramo
Ostiamare – Sammaurese
Recanatese – Chieti
San Marino – Maceratese
