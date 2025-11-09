CALCIO: SERIE D GIRONE F, TERAMO TRAVOLGE L’AQUILA, OSTIAMARE RESTA IN VETTA. AQUILANI CONTESTATI

9 Novembre 2025 21:18

Regione - Sport

L’AQUILA – Giornata di grande spettacolo nel girone F di Serie D, quello delle abruzzesi.

Il Teramo supera nettamente L’Aquila 1927 per 5-2 al “Bonolis”, confermandosi tra le squadre più in forma del torneo e rilanciandosi nella corsa al vertice, mentre i rossoblù vengono contestati al rientro nel capoluogo.

L’Ostiamare non perde un colpo: 2-0 esterno alla UniPomezia e primo posto sempre più saldo.

Sorride anche il Giulianova, che travolge 4-1 la Recanatese davanti al pubblico del “Fadini”.

Il Notaresco si fa invece bloccare sul 2-2 a Sammaurese, mentre il Chieti cade in casa 1-2 contro il Castelfidardo.

Successo pieno per l’Ancona, che vince 3-0 a Sora e resta seconda forza del girone.

In classifica guida sempre l’Ostiamare (31), seguita da Ancona (28) e Teramo (25).

Tutte e quattro le abruzzesi restano nella prima metà della graduatoria.

RISULTATI – 11ª GIORNATA (9 NOVEMBRE 2025)

Chieti – Castelfidardo 1-2

Fossombrone – Termoli 1-0

Giulianova – Recanatese 4-1

Sammaurese – Notaresco 2-2

Maceratese – Atletico Ascoli 3-1

Sora – Ancona 0-3





Teramo – L’Aquila 5-2

UniPomezia – Ostiamare 0-2

Vigor Senigallia – San Marino 2-1

 

CLASSIFICA

1 Ostiamare 31

2 Ancona 28

3 Teramo 25

4 Notaresco 24

5 L’Aquila 20

6 Vigor Senigallia 15

7 Atletico Ascoli 15

8 Fossombrone 13

9 UniPomezia 13

10 Maceratese 13

11 Termoli 12

12 Chieti 12





13 Sora 12

14 Giulianova 11

15 San Marino 11

16 Recanatese 7

17 Sammaurese 5

18 Castelfidardo 4

PROSSIMO TURNO – 12ª GIORNATA (16 NOVEMBRE 2025)

Ancona – Vigor Senigallia

Atletico Ascoli – Giulianova

Termoli – Sora

Castelfidardo – UniPomezia

L’Aquila – Fossombrone

Notaresco – Teramo

Ostiamare – Sammaurese

Recanatese – Chieti

San Marino – Maceratese

