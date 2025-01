CHIETi – Il derby abruzzese del girone F di serie D di domenica prossima al ‘Guido Angelini’ tra Chieti ed Avezzano non sarà aperto alla vendita dei biglietti per i residenti in provincia dell’Aquila; all’andata il divieto era stato imposto ai residenti nella provincia di Chieti per il match del ‘Dei Marsi’. Domenica a Chieti farà il suo esordio sulla panchina avezzanese il tecnico Mirko Pagliarini che ha preso il posto del dimissionario Sandro Pochesci.